Важкі метали та вибухи вбивають українські чорноземи: наскільки все погано і де ситуація найгірша (карта)

Ситуація динамічна — чим довше триває війна, тим рівень забруднення вищий і може міняти інтенсивність

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українським чорноземам загрожує війна та виснаженість. Через бойові дії в них накопичуються важкі метали, шари ґрунту змішуються, а вітер і посухи довершують свою чорну справу. Проте — у землі є всі шанси відновитись, навіть на Харківщині та Херсонщині, які наразі забруднені ледь не найбільше із прифронтових.

Те, що деградація чорноземів почалась задовго до 2022 року "Телеграфу" пояснили українські науковиці. "Втрата гумусу і поживних елементів, переущільнення, підкислення або засолення, посухи, а після 2022 року — ще й механічне руйнування, мінування та хімічне забруднення внаслідок бойових дій", — перелічує негативні чинники учений секретар Державної установи "Інститут охорони ґрунтів України", кандидат сільгосподарських наук Олена Грищенко.

Детальніше ситуацію з українськими чорноземами та шанси їх відновити "Телеграф" розбирав у статті: Не лише пшениця та соняшник: які культури стануть золотою жилою для України після війни

Чим конкретно загрожує війна українським чорноземам

Війна зараз — найнепередбачуваніший фактор. Тільки за 2025 рік, деградації внаслідок неї зазнали 15 млн гектарів. Це не тільки фізичний стан, коли вибухом перемішує всі шари землі або важка техніка надміру ущільнює ґрунт, а й хімічне забруднення. Доцент кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету, науковий співробітник Бернського університету прикладних наук, почесний професор Королівського аграрного університету в Британії Олена Мельник пояснює — важкі метали можуть залишатися в землі десятиліттями, тоді як органічні складники вибухівки за 3-6 місяців здебільшого змінюються і частково розкладаються до простіших сполук.

"Насамперед це важкі метали, зокрема кадмій, свинець, мідь і цинк, а також збіднений уран, які здатні накопичуватися в ґрунті та потрапляти в харчові ланцюги через рослини", — пояснює Мельник небезпеку.

Де в Україні земля найбільш забруднена та чим

ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" проводили дослідження в областях, де війна вплинула найсильніше. На Харківщині, Херсонщині, Сумщині та Чернігівщині виявили місця, забруднені свинцем, кадмієм, кобальтом, нікелем, марганцем та цинком. Серйозні проблеми через важку техніку та руйнування ґрунтового профілю на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Харківщині та Миколаївщині. Зауважимо, точну ситуацію в зоні активних бойових дій визначити майже неможливо.

За даними досліджень FAO, 94% опитаних агропідприємств Херсонської області повідомили про забруднення земель мінами та нерозірваними боєприпасами. статистика

Карта забрудення та руйнування ґрунтів у прифронтових зонах на основі даних Інституту/ Інфографіка "Телеграфу"

Дослідження СНАУ показало, що найбільше точок забруднення виявили на Харківщині. Водночас, дослідження продовжуються на Сумщині, Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині та Чернігівщині — загалом відібрані понад 10 тисяч зразків.

Війна відбере в полів родючість?

Обидві науковиці наголосили — про втрату родючості наразі не йдеться. Грищенко зауважила, що потрібно детально картувати всі місця, де є перевищення показників, адже це переважно місця вибухів, пожеж, знищення техніки, фортифікацій. За словами Мельник, під час аналізу проб ґрунту в деяких місцях прифронтових регіонів забруднення менше, аніж на полях в Західній Європі. Це можливо завдяки унікальним буферним властивостям чорноземів, на створення сантиметра яких природа витрачає близько 100 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для агросектору України проблеми приносить не тільки війна, а й клімат. То посухи, то рясні опади зводять нанівець всі зусилля фермерів.