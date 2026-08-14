Щури тікатимуть з ділянки якомога далі: дешевий спосіб прогнати гризунів

Гризуни не переносять запах цих продуктів

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Наприкінці літа та на початку осені щури активно шукають нове житло. У цей час дачні ділянки стають для них ідеальним укриттям.

Гризуни обирають територію за двома критеріями — доступ до їжі та безпечне укриття. Опалі плоди, відкриті сміттєві баки, компост і корм для птахів перетворюють сад на ідеальне місце для щурів.

Як відлякати гризунів від будинку за допомогою натуральних засобів описало польське видання RMF.

Чого бояться щури

У гризунів чутливий нюх, і саме на цьому будується більшість способів боротьби з ними. Щури уникають територій, де відчувають присутність котів, собак, хижих птахів. Крім того, як сигнал небезпеки для них працюють різкі незнайомі запахи. Такими подразниками для щурів є запахи часнику та цибулі.

Фото згенероване ШІ

Як приготувати натуральний відлякувач

Розчавіть кілька зубчиків часнику та дрібно наріжте цибулину. Розкладіть суміш у ємність з отворами — підійде банка з дірявою кришкою або старий квітковий горщик. Розставте такі "пастки для запаху" в місцях імовірного проникнення щурів: біля паркану, воріт, поруч із сараєм або компостною купою.

Використовувати засіб потрібно регулярно, особливо наприкінці літа й на початку осені, коли активність гризунів на піку.

Крім того, регулярно прибирайте з землі опалі фрукти та тримайте сміттєві баки щільно закритими.