З вартою та почестями. У Києві прощаються із засновником ОУН Євгеном Коновальцем (репортаж Яна Доброносова)

Коновальця повернули з Нідерландів в Україну

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У п’ятницю, 14 серпня, останки полковника Армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця доставили до собору Української греко-католицької церкви на лівому березі Києва. Церемонія проходить із військовими почестями та почесною вартою, попрощатися з ним можуть усі охочі.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав жалобну церемонію.

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Євгена Коновальця доставили до собору УГКЦ у Києві. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

13 серпня прах Євгена Коновальця повернули в Україну з державними та військовими почестями.

11 серпня в Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію його останків.

Коновальця поховали там після його загибелі у 1938 році. Могила мала тимчасовий статус, оскільки передбачалося, що в майбутньому полковника перепоховають в Україні. Таким чином, у Нідерландах він залишався похованим майже 88 років.

Де перепоховають Коновальця

25 травня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що Україна вже отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця.

15 липня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яким постановив перепоховати останки Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища. У документі його названо державним, військовим і політичним діячем та видатним борцем за незалежність України у XX столітті.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такий полковник Євген Коновалець.