Перші заморозки та вітер до 22 м/с: коли в Україну прийде справжнє осіннє похолодання
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Де чекати дощів і похолодання
Хоча українцям прогнозують тривале літнє тепло та спекотний початок осені, далі погодний сценарій може суттєво змінитися. За сезонними прогнозами, у другій половині осені активність циклонів над Європою може посилитися, що принесе в Україну більше опадів, вітру та періодів похолодання.
"Телеграф" проаналізував доступні прогнози та розібрався, якої погоди чекати українцям у жовтні, де пройдуть найсильніші дощі та коли можуть прийти перші заморозки.
Фахівці британського Met Office у своїх довгострокових моделях відстежують розвиток атмосферних процесів над Північною Атлантикою. Саме звідти восени до Європи регулярно надходять вологі повітряні маси разом із циклонами.
За такого сценарію у другій половині жовтня активність циклонів може зрости. Їхнє переміщення із заходу на схід здатне приносити в Україну дощові фронти, посилення вітру та помітне похолодання.
Дощі можуть прийти після сухого літа
Найбільше опадів прогнозують для західних, північних та центральних областей України. Там проходження атмосферних фронтів може супроводжуватися тривалими дощами.
Основні погодні ризики жовтня:
- затяжні дощі — насамперед на заході, півночі та в центрі;
- сильний вітер — під час проходження активних циклонів;
- різкі перепади температури — теплі повітряні маси змінюватимуться холодними;
- перші заморозки — передусім у північних районах та Карпатах.
Водночас південні та південно-східні області можуть отримати менше опадів, ніж захід і північ країни.
Вітер посилиться під час циклонів
Проходження глибоких циклонів може супроводжуватися сильними поривами вітру. За окремими сценаріями вони здатні досягати 17–22 м/с.
Такий вітер може створювати локальні проблеми — ламати гілки та дерева, пошкоджувати лінії електропередачі й ускладнювати рух на дорогах.
Met Office у своїх довгострокових прогнозах також зазначає, що розвиток областей низького тиску може призводити до поширених дощів і сильного вітру.
Коли прийде перше похолодання
Після проходження циклонів Україна може опинятися в тиловій частині атмосферних систем. Саме тоді до країни надходитиме холодніше повітря, а нічні температури почнуть швидко знижуватися.
Перші заморозки найбільш імовірні у другій половині жовтня — насамперед у Карпатах та північних областях.
Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде наступна зима в Україні.