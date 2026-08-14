Перші заморозки та вітер до 22 м/с: коли в Україну прийде справжнє осіннє похолодання

Де чекати дощів і похолодання

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Хоча українцям прогнозують тривале літнє тепло та спекотний початок осені, далі погодний сценарій може суттєво змінитися. За сезонними прогнозами, у другій половині осені активність циклонів над Європою може посилитися, що принесе в Україну більше опадів, вітру та періодів похолодання.

"Телеграф" проаналізував доступні прогнози та розібрався, якої погоди чекати українцям у жовтні, де пройдуть найсильніші дощі та коли можуть прийти перші заморозки.

Фахівці британського Met Office у своїх довгострокових моделях відстежують розвиток атмосферних процесів над Північною Атлантикою. Саме звідти восени до Європи регулярно надходять вологі повітряні маси разом із циклонами.

За такого сценарію у другій половині жовтня активність циклонів може зрости. Їхнє переміщення із заходу на схід здатне приносити в Україну дощові фронти, посилення вітру та помітне похолодання.

Ймовірність вищих за норму температур повітря на вересень — листопад 2026 року (прогноз станом на серпень 2026 року). Джерело: Met Office

Дощі можуть прийти після сухого літа

Найбільше опадів прогнозують для західних, північних та центральних областей України. Там проходження атмосферних фронтів може супроводжуватися тривалими дощами.

Основні погодні ризики жовтня:

затяжні дощі — насамперед на заході, півночі та в центрі;

— насамперед на заході, півночі та в центрі; сильний вітер — під час проходження активних циклонів;

— під час проходження активних циклонів; різкі перепади температури — теплі повітряні маси змінюватимуться холодними;

— теплі повітряні маси змінюватимуться холодними; перші заморозки — передусім у північних районах та Карпатах.

Водночас південні та південно-східні області можуть отримати менше опадів, ніж захід і північ країни.

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Вітер посилиться під час циклонів

Проходження глибоких циклонів може супроводжуватися сильними поривами вітру. За окремими сценаріями вони здатні досягати 17–22 м/с.

Такий вітер може створювати локальні проблеми — ламати гілки та дерева, пошкоджувати лінії електропередачі й ускладнювати рух на дорогах.

Met Office у своїх довгострокових прогнозах також зазначає, що розвиток областей низького тиску може призводити до поширених дощів і сильного вітру.

Коли прийде перше похолодання

Після проходження циклонів Україна може опинятися в тиловій частині атмосферних систем. Саме тоді до країни надходитиме холодніше повітря, а нічні температури почнуть швидко знижуватися.

Перші заморозки найбільш імовірні у другій половині жовтня — насамперед у Карпатах та північних областях.

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