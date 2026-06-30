Як зварити яйця так, щоб шкаралупа сповзала без зусиль - поради шеф-кухаря рівня Michelin

Про це варто знати, щоб не залишилася половина страви

Багато людей роками стикаються з однією й тією ж проблемою на кухні — варені яйця, які неможливо нормально почистити без пошкодження білка.

Але, як виявляється, секрет ідеального результату криється зовсім не в техніці чи "вдалих" яйцях, а в одному простому нюансі, про який знають професійні кухарі. Про нього написали в "los andes 142".

Відомий шеф-кухар Хорді Крус, володар зірки Michelin, стверджує, що головна помилка більшості людей полягає в тому, що вони не враховують, як саме нагрівається яйце. Якщо почати варити його в холодній воді, білок сильніше "зчіплюється" з внутрішньою плівкою шкаралупи, через що вона погано відходить. Натомість при зануренні яйця одразу в киплячу воду результат часто кращий — структура білка поводиться інакше.

Крус пояснює це ефектом різкого перепаду температур: саме він створює невеликий простір між білком і шкаралупою, що полегшує очищення. Після варіння важливо не пропустити ще один крок — швидке охолодження в крижаній воді. Це зупиняє процес приготування і додатково "стягує" білок, відокремлюючи його від оболонки.

Щодо додаткових інгредієнтів, Крус зазначає, що оцет іноді додають для нібито легшого очищення, але ефект не завжди помітний. Натомість сіль у воді може допомогти зменшити ризик тріщин і трохи покращити смак білка.

Крім того, час варіння залежить від бажаної текстури жовтка: близько 6–7 хвилин дає м’який результат, 10–11 — більш щільний, а 12–13 хвилин забезпечують повністю твердий жовток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно мити рис перед варінням і як правильно це робити.