У жодному разі не викидайте хліб: суворі заборони у свято 4 липня

Заборон цього дня варто дотримуватися

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У суботу, 4 липня, за новим церковним календарем православні християни в Україні вшановують пам'ять святителя Андрія Критського. Його вважають прикладом глибокої віри, смирення та духовної мудрості.

Андрій народився в Дамаску і до семирічного віку не міг говорити. Лише після першого Святого Причастя хлопчик несподівано отримав дар мовлення. Згодом він присвятив життя служінню Церкві, став архієпископом острова Крит і залишив після себе десятки богослужбових творів.

У народному календарі цей день мав назву Андрій Налива. Саме на початку липня зерно вівса, жита та пшениці починало активно наливатися, тож селяни уважно придивлялися до погоди. Вважалося, що від неї залежить майбутній урожай, а отже — добробут усієї родини.

Традиції та прикмети 4 липня

Наші предки вірили, що 4 липня не варто поспішати з важливими рішеннями ще до полудня. Існувало повір'я — якщо цього дня розпочати нову справу надто рано, вона може виявитися невдалою або вимагатиме значно більше зусиль, ніж очікувалося.

дощ із самого ранку — чекайте на вологе літо та хороший урожай зернових;

якщо бджоли активно літають біля квітів із самого світанку — найближчими днями встановиться суха погода;

вечірня роса вважалася ознакою ясного й теплого наступного дня;

сильний вітер 4 липня віщував мінливу погоду протягом найближчого тижня;

якщо хмари швидко пливуть небом, чекали зміни погоди вже найближчої доби.

Дощ цього дня віщує про щедрий урожай. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 4 липня

Вихвалятися своїми успіхами чи достатком — за повір'ями, це могло відвернути удачу.

чи достатком — за повір'ями, це могло відвернути удачу. Залишати розпочаті справи незавершеними — вірили, що тоді вони ще довго нагадуватимуть про себе.

— вірили, що тоді вони ще довго нагадуватимуть про себе. Ламати молоді гілки дерев або зривати колосся без потреби — це вважали поганим знаком для майбутнього врожаю.

або зривати колосся без потреби — це вважали поганим знаком для майбутнього врожаю. Позичати комусь робочі інструменти — у народі казали, що разом із ними з дому може піти добробут.

— у народі казали, що разом із ними з дому може піти добробут. Давати поспішні обіцянки — існувало повір'я, що виконати їх буде набагато складніше, ніж здається.

— існувало повір'я, що виконати їх буде набагато складніше, ніж здається. Сваритися через гроші, землю чи спадок — такі конфлікти могли затягнутися на довгий час.

землю чи спадок — такі конфлікти могли затягнутися на довгий час. Марно витрачати хліб або викидати їжу — наші предки вірили, що це може призвести до нестачі достатку.

або викидати їжу — наші предки вірили, що це може призвести до нестачі достатку. Приймати важливі рішення під впливом емоцій — вважалося, що поспіх цього дня рідко приводить до доброго результату.

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