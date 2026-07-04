Ни в коем случае не выбрасывайте хлеб: строгие запреты на праздник 4 июля

Запреты в этот день следует соблюдать

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В субботу, 4 июля, по новому церковному календарю православные христиане в Украине чтят память святителя Андрея Критского. Его считают примером глубокой веры, смирения и духовной мудрости.

Андрей родился в Дамаске и до семи лет не мог говорить. Лишь после первого Святого Причастия мальчик неожиданно получил дар речи. Впоследствии он посвятил жизнь служению Церкви, стал архиепископом острова Крит и оставил после себя десятки богослужебных произведений.

В народном календаре этот день назывался Андрей Налива. Именно в начале июля зерно овса, ржи и пшеницы начинало активно наливаться, так что крестьяне внимательно присматривались к погоде. Считалось, что от нее зависит будущий урожай, а значит благосостояние всей семьи.

Традиции и приметы 4 июля

Наши предки верили, что 4 июля не следует торопиться с важными решениями еще до полудня. Существовало поверье — если в этот день начать новое дело слишком рано, оно может оказаться неудачным или потребовать гораздо больше усилий, чем ожидалось.

дождь с самого утра — ждите влажного лета и хорошего урожая зерновых;

если пчелы активно летают у цветов с самого рассвета — в ближайшие дни установится сухая погода;

вечерняя роса считалась признаком ясного и теплого на следующий день;

сильный ветер 4 июля предвещал переменную погоду в ближайшие недели;

если облака быстро плывут по небу, ожидали смены погоды уже в ближайшие сутки.

Дождь в этот день предвещает щедрый урожай. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 4 июля

Хвастаться своими успехами или достатком — по поверьям, это могло отвлечь удачу.

или достатком — по поверьям, это могло отвлечь удачу. Оставлять начатые дела незавершенными — верили, что они еще долго будут напоминать о себе.

— верили, что они еще долго будут напоминать о себе. Ломать молодые ветки деревьев или срывать колосья без надобности – это считали плохим знаком для будущего урожая.

или срывать колосья без надобности – это считали плохим знаком для будущего урожая. Одалживать кому-то рабочие инструменты — в народе говорили, что вместе с ними из дома может уйти благополучие.

— в народе говорили, что вместе с ними из дома может уйти благополучие. Давать поспешные обещания – существовало поверье, что выполнить их будет гораздо сложнее, чем кажется.

– существовало поверье, что выполнить их будет гораздо сложнее, чем кажется. Ссориться из-за денег, земли или наследства – такие конфликты могли затянуться на долгое время.

земли или наследства – такие конфликты могли затянуться на долгое время. Бесполезно тратить хлеб или выбрасывать пищу — наши предки верили, что это может привести к нехватке достатка.

или выбрасывать пищу — наши предки верили, что это может привести к нехватке достатка. Принимать важные решения под влиянием эмоций считалось, что спешка в этот день редко приводит к хорошему результату.

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