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Ни в коем случае не выбрасывайте хлеб: строгие запреты на праздник 4 июля

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Церковный праздник 4 июля 2026
Церковный праздник 4 июля 2026. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Запреты в этот день следует соблюдать

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В субботу, 4 июля, по новому церковному календарю православные христиане в Украине чтят память святителя Андрея Критского. Его считают примером глубокой веры, смирения и духовной мудрости.

Андрей родился в Дамаске и до семи лет не мог говорить. Лишь после первого Святого Причастия мальчик неожиданно получил дар речи. Впоследствии он посвятил жизнь служению Церкви, стал архиепископом острова Крит и оставил после себя десятки богослужебных произведений.

В народном календаре этот день назывался Андрей Налива. Именно в начале июля зерно овса, ржи и пшеницы начинало активно наливаться, так что крестьяне внимательно присматривались к погоде. Считалось, что от нее зависит будущий урожай, а значит благосостояние всей семьи.

Традиции и приметы 4 июля

Наши предки верили, что 4 июля не следует торопиться с важными решениями еще до полудня. Существовало поверье — если в этот день начать новое дело слишком рано, оно может оказаться неудачным или потребовать гораздо больше усилий, чем ожидалось.

  • дождь с самого утра — ждите влажного лета и хорошего урожая зерновых;
  • если пчелы активно летают у цветов с самого рассвета — в ближайшие дни установится сухая погода;
  • вечерняя роса считалась признаком ясного и теплого на следующий день;
  • сильный ветер 4 июля предвещал переменную погоду в ближайшие недели;
  • если облака быстро плывут по небу, ожидали смены погоды уже в ближайшие сутки.
приметы 4 июля
Дождь в этот день предвещает щедрый урожай. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 4 июля

  • Хвастаться своими успехами или достатком — по поверьям, это могло отвлечь удачу.
  • Оставлять начатые дела незавершенными — верили, что они еще долго будут напоминать о себе.
  • Ломать молодые ветки деревьев или срывать колосья без надобности – это считали плохим знаком для будущего урожая.
  • Одалживать кому-то рабочие инструменты — в народе говорили, что вместе с ними из дома может уйти благополучие.
  • Давать поспешные обещания – существовало поверье, что выполнить их будет гораздо сложнее, чем кажется.
  • Ссориться из-за денег, земли или наследства – такие конфликты могли затянуться на долгое время.
  • Бесполезно тратить хлеб или выбрасывать пищу — наши предки верили, что это может привести к нехватке достатка.
  • Принимать важные решения под влиянием эмоций считалось, что спешка в этот день редко приводит к хорошему результату.

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Теги:
#Запреты #Народные приметы #Церковный праздник #Свята