Готуватимете все літо: мега пухкий ягідний пиріг, що тане в роті (відео)

Літо — це пора свіжих ягід, соковитих фруктів і домашньої випічки, яка наповнює дім ароматом і створює особливу атмосферу затишку.

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Саме в цей період найчастіше хочеться готувати прості, але водночас ніжні десерти, що підкреслюють смак сезонних продуктів. А сьогодні ми пропонуємо мега пухкий ягідний пиріг, у якому вдало поєднуються повітряне тісто та природна соковитість ягід. Щоб результат був ідеальним, важливо обирати стиглі, але не переспілі ягоди та не перевантажувати тісто зайвою вологою чи надмірним перемішуванням. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mama_verchyk".

Як приготувати смачний ягідний пиріг

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

цукор – 130 г;

сіль – дрібка;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

борошно – 280 г;

молоко – 120 мл;

вершкове масло (розтоплене) – 109 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

ягоди та фрукти – за смаком;

Спосіб приготування:

Яйця, цукор та ванільний цукор збити міксером до світлої та пишної маси протягом приблизно 7 хвилин. Додати молоко та розтоплене вершкове масло, після чого обережно перемішати до однорідності. Додати просіяне борошно разом із розпушувачем і замісити тісто на низьких обертах або вінчиком до гладкої консистенції. Підготувати форму для випікання, застелити її пергаментом і злегка змастити маслом та присипати борошном. Викласти половину тіста у форму, рівномірно розподілити ягоди та фрукти, після чого накрити їх другою половиною тіста. За бажанням посипати зверху штрейзельною крихтою для хрусткої скоринки. Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–40 хвилин до сухої дерев’яної шпажки.

Як і з чим подавати

Пиріг найкраще подавати трохи охолодженим, коли структура стабілізується, але залишається ніжною та вологою. Перед подачею його можна присипати цукровою пудрою або додати кілька свіжих ягід для декоративного акценту. Добре поєднується з кулькою ванільного морозива, збитими вершками або легким йогуртовим кремом. Також пиріг можна подати з ягідним соусом або м’ятним сиропом для більш виразного смаку.

Такий ягідний пиріг вирізняється простотою приготування та універсальністю інгредієнтів, що дозволяє легко адаптувати рецепт під сезонні продукти. Завдяки ніжному тісту та соковитій начинці він підходить як для щоденного чаювання, так і для святкового столу.