Будете готовить все лето: мега пышный ягодный пирог, тающий во рту (видео)
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Лето – это время свежих ягод, сочных фруктов и домашней выпечки, которая наполняет дом ароматом и создает особую атмосферу уюта.
Именно в этот период чаще всего хочется готовить простые, но в то же время нежные десерты, подчеркивающие вкус сезонных продуктов. Сегодня мы предлагаем мега пышный ягодный пирог, в котором удачно сочетаются воздушное тесто и естественная сочность ягод. Чтобы результат был идеальным, важно выбирать спелые, но не перезрелые ягоды и не перегружать тесто излишней влагой или чрезмерным перемешиванием. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mama_verchyk".
Как приготовить вкусный ягодный пирог
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 130 г;
- соль – щепотка;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- мука – 280 г;
- молоко – 120 мл;
- сливочное масло (растопленное) – 109 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- ягоды и фрукты – по вкусу;
Способ приготовления:
- Яйца, сахар и ванильный сахар взбить миксером до светлой и пышной массы в течение 7 минут.
- Добавить молоко и растопленное сливочное масло, после чего аккуратно перемешать до однородности.
- Добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесить тесто на низких оборотах или венчиком до гладкой консистенции.
- Подготовить форму для выпечки, застелить ее пергаментом и слегка смазать маслом и присыпать мукой.
- Выложить половину теста в форму, равномерно распределить ягоды и фрукты, после чего накрыть второй половиной теста.
- По желанию посыпать сверху штрейзельной крошкой для хрустящей корочки.
- Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 35–40 минут до сухой деревянной шпажки.
Как и с чем подавать
Пирог лучше подавать немного охлажденным, когда структура стабилизируется, но остается нежной и влажной. Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой или добавить несколько свежих ягод для декоративного акцента. Хорошо сочетается с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или легким йогуртовым кремом. Также пирог можно подать с ягодным соусом или мятным сиропом для более внятного вкуса.
Такой ягодный пирог отличается простотой приготовления и универсальностью ингредиентов, позволяющим легко адаптировать рецепт под сезонные продукты. Благодаря нежному тесту и сочной начинке он подходит как для повседневного чаепития, так и для праздничного стола.