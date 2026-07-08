Фольга проти намерзання у холодильнику: іспанський лайфхак заощадить кошти і захистить техніку

Мінімум зусиль вирішать проблему, з якою стикаються більшість господинь

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Якщо ви втомилися регулярно розморожувати холодильник, аби позбутися льоду в морозилці, цей лайфхак саме для вас. Вирішити проблему з намерзанням і великими рахунками за електроенергію, допоможе звичайна харчова фольга.

Докладніше про трюк розповість "Телеграф" із посиланням на іспанське видання Los Andes.

Застосувати метод дуже просто. Потрібно відірвати кілька шматків харчової фольги, щільно зім'яти їх у кульки середнього розміру та розкласти у місцях морозилки, де найчастіше накопичується іній. Деякі також рекомендують вистелити фольгою ділянки стінок, на яких швидко утворюється крига.

Регулярне видалення криги допомагає знизити навантаження на техніку

Вважається, що завдяки своїм властивостям фольга допомагає зменшити прилипання льоду до поверхонь. У результаті намерзлу кригу можна буде прибрати значно швидше, не витрачаючи багато часу на її відколювання.

Ще одна потенційна перевага — економія електроенергії. Якщо в морозильній камері накопичується товстий шар льоду, компресор працює інтенсивніше, щоб підтримувати потрібну температуру. Регулярне видалення криги допомагає знизити навантаження на техніку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, про 5 продуктів, які не варто класти в холодильник.