Забудьте про чорні вхідні двері: цей колір робить будинок візуально дорожчим

Одна фарба може змінити увесь вигляд будівлі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Колір вхідних дверей може змінити перше враження про будинок сильніше, ніж здається. Дизайнери все частіше радять відмовлятися від звичних рішень на користь іншого відтінку.

Як написали в "ЕІІЕ", саме він допомагає зробити оселю дорожчою на вигляд. І справа не лише в моді.

Одним із найвдаліших варіантів вважається глибокий оливково-зелений відтінок. Він виглядає стримано, але водночас додає будинку елегантності та створює відчуття дорогого, продуманого дизайну.

Новий фаворит для сучасних вхідних дверей. Фото: "Телеграф"

Ще однією перевагою цього кольору є його універсальність. Він однаково вдало виглядає як у сучасних мінімалістичних будинках, так і в класичних або заміських оселях.

Експерти зазначають, що оливково-зелені двері особливо добре поєднуються зі світлими фасадами, натуральним каменем, цеглою та деревом. Крім того, цей колір гармонійно поєднується із зеленню саду, завдяки чому будинок виглядає більш цілісно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які кольори в інтер’єрі допомагають візуально зробити оселю дорожчою та надати їй більш стильного вигляду.