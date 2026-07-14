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Не поспішайте купувати дорогий спрей: хитрі лайфхаки від іспанців, як прибрати запах із взуття

Автор
Марина Бондаренко
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Ця проблема зникне вже на ранок
Ця проблема зникне вже на ранок. Фото Колаж "Телеграфу"

Більшість засобів знайдеться вдома

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У спекотну пору року закрите взуття часто стає причиною неприємного запаху. Через тепло та вологу всередині активніше розмножуються бактерії, які й провокують появу "аромату".

Однак розв'язати цю проблему можна не лише магазинною хімією — допоможуть прості засоби, які є майже в кожному домі. Про хитрощі написали в "lavanguardia".

Один із найпопулярніших способів — харчова сода. Вона працює як натуральний дезодорант: допомагає поглинати запахи та зменшувати кількість бактерій. Соду можна просто насипати всередину взуття на добу або зробити суміш із соди, розпушувача та кукурудзяного крохмалю, залишивши її в шкарпетках на ніч.

Ще один ефективний варіант — оцет. Для цього потрібно змішати воду та білий оцет у рівних пропорціях і обробити взуття зсередини. Такий розчин допомагає нейтралізувати запахи та очистити поверхню від бактерій.

Позбутися неприємного запаху можна і за допомогою звичайного твердого мила. Достатньо покласти брусок усередину взуття на кілька годин або залишити на ніч — воно не лише зменшить запах, а й додасть свіжості.

Також можна використати ефірні олії. Олії чайного дерева, евкаліпта чи гвоздики мають виражений аромат і допомагають боротися із запахами. Кілька крапель наносять на ватні кульки та залишають їх у взутті на кілька годин.

Як прибрати неприємний запах із взуття влітку
Як позбутись неприємного запаху взуття влітку. Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як повернути білий колір кросівкам.

Теги:
#Взуття #Ноги #Неприємний запах #Лайфхак