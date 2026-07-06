Жовті плями на подушці зникнуть без соди та оцту: цей засіб вже є у вас вдома

Таким чином можна не лише освітлити тканину, а й позбутися бактерій і неприємного запаху

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З часом навіть здавалося б чисті подушки можуть вкриватися жовтими плямами. Причиною цього найчастіше стають піт, слина та волога, які поступово накопичуються всередині тканини.

Фахівці зазначають, що ефективним способом для боротьби з такими забрудненнями може стати засіб, який є в кожній домашній аптечці, пише Okdiario.

Йдеться про звичайний перекис водню. Завдяки своїм окиснювальним властивостям він руйнує органічні сполуки, які й спричиняють пожовтіння тканини. При цьому експерти не рекомендують змішувати його з харчовою содою, оскільки це може знизити відбілювальний ефект засобу.

Подушки стануть як нові

Як правильно використовувати перекис водню

Якщо подушку можна прати в пральній машині, достатньо додати до звичайного прального засобу приблизно пів склянки перекису водню та вибрати делікатний режим прання при температурі до 40 градусів.

Для подушок, які не можна прати, рекомендують перелити перекис у пляшку з розпилювачем, нанести його безпосередньо на жовті плями й залишити приблизно на 15 хвилин. Після цього місце потрібно протерти вологою тканиною, а залишки вологи прибрати сухим рушником.

Після очищення подушку бажано сушити горизонтально на відкритому повітрі або під сонячним промінням. Сонце додатково посилює відбілювальну дію перекису та допомагає остаточно усунути залишки забруднень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про бюджетний спосіб повернути ванні сяйну білизну.