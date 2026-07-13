Плями зникнуть на очах: як легко повернути білий колір улюбленому взуттю

Ці способи варто спробувати

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Білі кросівки швидко втрачають свій охайний вигляд через пил, плями та щоденне використання. За допомогою простих засобів, які часто є вдома, можна освіжити взуття та повернути йому чистоту.

Передусім експерти з "Nike" радять регулярно очищати кросівки, щоб бруд не в’їдався в матеріал. Якщо ж взуття вже сильно забруднилося, допоможуть кілька домашніх методів.

5 домашніх способів

М’який засіб для прання

Тепла вода з невеликою кількістю мийного засобу допоможе прибрати щоденні плями. Достатньо протерти кросівки щіткою або тканиною, а потім витерти залишки мила.

Сода та перекис водню

Суміш соди й 3% перекису водню допомагає повернути білизну тканинним кросівкам. Пасту наносять на плями, залишають на 30 хвилин і очищають.

Відбілювач

Для текстильного взуття можна використовувати розведений відбілювач, але його не варто наносити на шкіру чи замшу. Після очищення взуття потрібно добре промити.

Туалетний папір

Туалетний папір також може допомогти у боротьбі зі стійкими плямами. Вологі шматочки паперу накладають на поверхню кросівок і залишають приблизно на 12 годин. Після висихання папір знімають, а разом із ним частина забруднень може відійти з матеріалу.

Лимонний сік і сонце

Лимонний сік із водою наносять на забруднені місця та залишають взуття на сонці. Після цього кросівки промивають і сушать. Такий метод може допомогти освітлити окремі забруднені ділянки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як без спреїв та хімії легко прибрати неприємний запах з кросівок.