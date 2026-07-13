Одна таблетка, два літри води — і диван як новий: хитрий спосіб почистити м'які меблі

Диван необхідно чистити один раз на півроку

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Диван можна назвати одним із найчастіше використовуваних предметів меблів у домі. На ньому відпочивають після роботи, збираються з сім'єю, дивляться фільми й іноді навіть спять. Недивно, що з часом на оббивці з'являються плями, в'їдається пил і накопичуються сторонні запахи. Чищення дивана зазвичай асоціюється з викликом професійної хімчистки або купівлею мийного пилососа.

М’які меблі рекомендується ретельно чистити щонайменше раз на півроку. Навіть якщо явних забруднень не видно, пил і дрібні частинки забиваються глибоко в тканину, і з часом це позначається не тільки на зовнішньому вигляді, а й на запаху в кімнаті. Щоб розібратися з цим без спеціальної техніки, можна використати простий домашній розчин і звичайну кришку від каструлі.

Як почистити диван

Перед чищенням диван обов'язково потрібно пропилососити звичайним побутовим пилососом, щоб прибрати крихти, пил і залишки їжі з поверхні. У двох літрах теплої води розчинити одну таблетку для посудомийної машини. Змочити ганчірку в отриманому розчині, віджати, обгорнути нею кришку від каструлі й рівномірно протерти оббивку. У міру забруднення ганчірку необхідно періодично споліскувати в тому ж розчині. Після обробки дивану потрібно дати повністю висохнути, а потім ще раз пройтися по ньому пилососом, щоб прибрати залишки мийного засобу.

Як почистити диван без води

Коли немає можливості чекати, поки висохне диван, підійде сухе чищення з харчовою содою. Її потрібно розсипати по поверхні оббивки, втерти м'якою щіткою і залишити на годину. За цей час сода вбере не тільки забруднення, а й сторонні запахи. Потім залишається тільки ретельно пропилососити диван. Такий спосіб не замінює повноцінне вологе чищення, але чудово працює як експрес-освіження між генеральними прибираннями.

Обидва методи не потребують спеціального обладнання і підходять для більшості видів оббивки, але перед використанням будь-якого розчину варто перевірити його дію на непомітній ділянці тканини.

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