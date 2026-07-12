Жінка показала, як повернути прасці чистоту за кілька хвилин: результат вражає (відео)

Чиста праска — запорука охайного одягу, адже навіть невеликий шар нагару чи нальоту може залишати плями на тканині та псувати улюблені речі.

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З часом на підошві приладу накопичуються залишки синтетичних волокон, крохмалю, засобів для прання та вапняний наліт від води. Водночас не завжди потрібно купувати дорогі спеціальні засоби — у домашніх умовах можна знайти прості рішення, які допоможуть повернути прасці колишній вигляд.

Один із таких способів нещодавно привернув увагу користувачів соцмереж. У відео авторка показала незвичайний лайфхак із домашньої аптечки: для очищення праски вона використала звичайну таблетку парацетамолу. Спосіб швидко став популярним, адже для нього не потрібні складні засоби чи тривале чищення. Про це йдеться на Instagram-сторінці "my_griadka.ua".

Як очистити праску за допомогою парацетамолу

Перед початком процедури праску потрібно добре нагріти, але робити це варто обережно. Далі прилад необхідно вимкнути від мережі або перевести в безпечний режим, щоб уникнути ризику опіків.

Таблетку парацетамолу беруть сухими руками або за допомогою пінцета й обережно проводять нею по забруднених ділянках гарячої підошви. Під дією температури таблетка починає розм’якшуватися, а її компоненти допомагають відшаровувати забруднення.

Після процедури залишки нальоту та засобу потрібно витерти м’якою тканиною. Щоб остаточно очистити поверхню, рекомендують кілька разів провести праскою по непотрібному шматку бавовняної тканини або старому рушнику.

Важливо пам’ятати: такий спосіб не варто застосовувати на холодній прасці, адже ефект буде значно слабшим. Також перед використанням будь-якого домашнього методу краще врахувати матеріал покриття підошви та рекомендації виробника.

Чому на прасці з’являється нагар

Найчастіше причиною темних плям і нальоту стає неправильний температурний режим. Якщо прасувати синтетичні тканини надто гарячою праскою, волокна можуть плавитися й залишатися на поверхні приладу.

Ще одна поширена причина — використання крохмалю, кондиціонерів для білизни або інших засобів для догляду за одягом. Їхні залишки поступово накопичуються на підошві та погіршують ковзання.

У парових прасках додатковою проблемою стає вапняний наліт. Він утворюється через використання жорсткої водопровідної води та з часом може забивати отвори для подачі пари.

Інші домашні способи очищення праски

Якщо забруднення незначні, можна скористатися простішими методами. Наприклад, холодну підошву достатньо протерти вологою м’якою тканиною з кількома краплями засобу для миття посуду. Він добре видаляє жирні сліди та залишки побутової хімії.

Популярним домашнім варіантом є сода. Її змішують із невеликою кількістю води до утворення густої пасти, наносять на холодну поверхню та через кілька хвилин видаляють вологою тканиною. Однак важливо не допускати потрапляння суміші у парові отвори.

Ще один спосіб — використання білої зубної пасти без абразивних частинок. Вона може допомогти при свіжих плямах і легкому нальоті. Після очищення поверхню потрібно ретельно витерти, щоб залишки пасти не потрапили на одяг.

Для сильнішого забруднення краще використовувати спеціальні олівці або засоби для очищення прасок. Вони розроблені таким чином, щоб видаляти нагар і водночас не пошкоджувати керамічне, сталеве чи антипригарне покриття.

Чого не варто робити під час очищення праски

Попри велику кількість домашніх порад, деякі методи можуть більше нашкодити, ніж допомогти. Не варто використовувати металеві губки, ножі, наждачний папір або інші жорсткі предмети — вони можуть залишити подряпини на підошві.

Також небажано чистити праску агресивними речовинами без урахування рекомендацій виробника. Пошкоджене покриття швидше накопичуватиме забруднення, а сам прилад може гірше ковзати по тканині.

Після будь-якого очищення варто кілька разів провести праскою по непотрібній бавовняній тканині. Це допоможе видалити залишки засобу та зробить прилад безпечним для подальшого використання.

Правильний догляд за праскою не лише продовжує термін її служби, а й допомагає зберегти одяг у хорошому стані. А прості домашні лайфхаки можуть стати корисною альтернативою, коли потрібно швидко впоратися із забрудненнями без зайвих витрат.