Ніякого смороду з кросівок. Як без спреїв та хімії легко прибрати неприємний запах

Більшість спреїв просто маскує запах, але не прибирає його причину

З приходом тепла та літньої спеки дедалі актуальнішим стає питання, як позбутись неприємного запаху від взуття. Особливо від кросівок, які не так легко й чистити після кожного взування.

"Телеграф" розповість про неочевидний лайфхак, який не потребує жодних розчинів чи спеціальних спреїв. Зауважимо, що найкраще цей спосіб працюватиме на чистому та випраному взутті.

Під час ліквідації запаху з кросівок треба розуміти, що сморід викликає розвиток мікроорганізмів. Тобто спреї з магазинів зазвичай просто маскують запах, тому ефективніше працювати над першопричиною. Для цього кросівки можна покласти у морозильну камеру. Адже низькі температури знищують бактерії, а не просто маскують запах, як це роблять спреї.

Як правильно позбутись запаху з кросівок

Для максимальної ефективності треба дотримуватись кількох простих правил:

очистіть кросівки від бруду, пилу тощо. Можна навіть дістати шнурки та випрати їх;

вийміть устілки, їх краще ретельно випрати та висушити;

покладіть взуття разом з устілками (але не в кросівках, просто поруч) у герметичний пакет;

залиште у морозилці приблизно на 12 годин.

Як позбутись неприємного запаху з кросівок. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Після того як час добіжить кінця, дістаньте кросівки та дайте їм остигнути та нагрітися до кімнатної температури. Зазвичай такого способу за правильного виконання вистачає на кілька тижнів.

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