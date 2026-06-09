Одна помилка — і взуття можна викинути: американці розповіли, як його правильно зберігати влітку

Щоб взуття не деформувалось та мало гарний вигляд, потрібно дотриматись чотирьох порад

Догляд за взуттям такий самий важливий, як і правильне його зберігання. Перед тим як прибрати пару на довгий час, її потрібно добре підготувати.

Це допоможе уникнути неприємного запаху, деформації та різних пошкоджень. Якщо пропустити цей етап, взуття може швидше зіпсуватися і втратити свій вигляд. Що потрібно з нею зробити, написали в "hailo".

Найперше правило — взуття має бути повністю сухим як зсередини, так і зовні. Якщо зберігати його вологим, з часом може з’явитися неприємний запах, а в гіршому разі — плями або навіть цвіль.

Місце зберігання також має значення. Найкраще підходять сухі приміщення з нормальною вентиляцією, наприклад комора або сухий підвал. Важливо уникати як сильної спеки, так і холоду. При високих температурах матеріали, особливо шкіра, можуть пересихати, тріскатися і втрачати форму. А при надто низьких температурах можливі мікротріщини. Оптимальний варіант — кімнатна температура.

Щоб взуття довше служило, його потрібно регулярно чистити та доглядати за матеріалом. Для шкіряного взуття корисно використовувати спеціальні засоби — наприклад, віск або масла, які запобігають пересиханню та тріщинам.

Перед очищенням бажано виймати устілки та шнурки. Їх можна окремо випрати, якщо забруднення незначні. Якщо ж вони сильно зношені або пошкоджені, краще їх замінити на нові.

Як правильно зберігати взуття влітку. Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як без спреїв та хімії легко прибрати неприємний запах з кросівок.