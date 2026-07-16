Ще одна безкоштовна фішка "АТБ", про яку ніхто не знає: що можуть дати покупцям просто так

Цією можливістю регулярно користуються відвідувачі

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В "АТБ" можна безкоштовно отримати питну воду. Мережа намагається бути лояльною для своїх покупців.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів працівник "АТБ". За його словами, у мережу привозять воду, яку можуть дати відвідувачу, якщо він попросить попити. Грошей за це не беруть.

Співробітник додав, що питну воду на прохання покупців регулярно отримують діти та старенькі. Тому, якщо виникла раптова потреба у воді, а купити немає змоги чи бажання — можна звернутися до працівників "АТБ".

В "АТБ" також можна безкоштовно отримати лід для напоїв

Його можна отримати в тих супермаркетах, де стоять кавові автомати. Для цього потрібно підійти у відділ випічки та попросити стаканчик з льодом для того, щоб приготувати в автоматі "Айс лате" (кавовий напій з порції еспресо, холодного молока та льоду).

Далі ви можете налити в цей стакан будь-яку каву, не обов'язково "Айс лате". На касі ви платите за обрану каву, додаткових грошей за лід в "АТБ" не вимагають.

Раніше "Телеграф" розповідав про шість секретів розумної економії в "АТБ", про які знають не всі. З ними ваш чек буде значно меншим.