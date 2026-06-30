Комарів приваблює одна річ. Як комахи визначають, кого кусати

Комарі сприймають світ не так, як люди

Чимало людей не знають, що у комарів є кілька механізмів пошуку об'єкта. Тобто якщо комаха кусає, здебільшого — це не випадковість.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик. За його словами, комарі використовують для пошуку спеціальні сенсори.

"Дальня реакція починається зі збільшення концентрації CO₂. Тобто десь на відстані 50 метрів у них вмикається вже активний пошук. А потім починають включатися інші сенсори — це також хімічний, але тут вони вже сприймають індивідуальні запахи людини… Потім включаються інші сенсори на жирні кислоти, аміак і, найголовніше, молочну кислоту", — пояснює Шпарик.

Він наголошує, що за результатом багатьох експериментів було встановлено, що хімічні речовини, які складають суміш поту, і приваблюють комара.

"І проведено також цікаве дослідження, що CO₂ у сукупності з молочною кислотою має синергічний ефект. CO₂ підсилює — я так розумію — сприйняття рецептором комара молочної кислоти, і комар тоді летить вже більш цілеспрямовано. Потім він підлітає ближче, і вже йде наводка на тепло тіла", — пояснює ентомолог.

Шпарик додає: "Якщо ми вдягнені, то частина тіла, яка оголена, вона тепліша — відповідно, комар сідає на тепліше місце. Ми часто намагаємося зрозуміти комах, відштовхуючись від власної подоби — від того, як ми сприймаємо світ, — а комахи сприймають світ зовсім по-іншому. Це скоріше хімічний світ".

Раніше "Телеграф" розповідав про небезпечні хвороби, які реально підчепити від укусу комара.