Кава не така, як у кав'ярні? Перевірте, скільки грамів ви насипаєте на чашку

Співвідношення кави та води має значення

Не всі замислюються над тим, скільки кави насипати в кавоварку. В основному в приготуванні напою вдома більшість орієнтується на власне відчуття або звичку. Проте саме співвідношення кави та води визначає, чи вийде у чашці насичений та ароматний напій.

Навіть якщо брати якісні зерна та правильне обладнання, результат може засмутити: кава вийде то занадто слабкою, то надто гіркою. Розберемося, як це виправити, спираючись на поради професійних барист.

Скільки кави потрібно на чашку

Саме пропорція інгредієнтів, а не сорт зерен чи метод помелу, найбільше впливає на смак напою. Якщо кави замало — напій стає водянистим і прісним, якщо забагато — густим і надміру гірким. Знайти золоту середину і є головним завданням.

У більшості кав'ярень додають приблизно 5,5–6 грамів меленої кави на 100 мл води, тобто близько 12 г на стандартну чашку об'ємом 200 мл. Ця норма відповідає так званому "Золотому стандарту чашки", який розробив ще у 1950-х роках професор Ернест Ерл Локхарт у Массачусетському технологічному інституті. В основу стандарту лягли не просто математичні розрахунки, а багаторічні дослідження смакових уподобань споживачів, пише Swiezopalona.

Класичне співвідношення за цим правилом — 1:18, тобто 55 г кави на 1 літр води. При цьому відхилення до 10% у будь-який бік суттєво не псує результат. Тож є певний простір для маневру залежно від особистих смаків.

Золоте співвідношення кави та води для різних способів заварювання

Метод приготування кави суттєво змінює потрібні пропорції. Профільне видання Methodicalcoffee рекомендує орієнтуватися на такі співвідношення кави та води:

Фільтр, воронка, крапельна кавоварка: 1 частина кави на 16–18 частин води

Френч-прес: 1:12–16

Турка: 1:8–10

Еспресо: близько 1:2 (невеликий об'єм, але дуже концентрований)

Якщо ж хочете просто зрозуміти, скільки ложок кави засипати в кавоварку на ранкову чашку — орієнтуйтесь на 2 чайні ложки (приблизно 10 г) на 200 мл води як стартову точку, а далі коригуйте під свій смак.

Варто також пам'ятати про тип обсмаження. Зерна світлого обсмаження найкраще розкриваються при більшій кількості води, тоді як темне обсмаження потребує меншого розведення.

Чому кава може бути кислою або гіркою навіть при правильній пропорції

Важливу роль відіграє температура води. Ідеальною для заварювання кави є вода 90–96 °C, а не окріп. Для приготування напою краще використовувати фільтровану або мінеральну воду із середньою жорсткістю. Навіть ідеальна пропорція не врятує каву, якщо вода зіпсована хлором чи сторонніми домішками.

Скільки розчинної кави сипати в чашку

З розчинною кавою все простіше. Стандартна порція — 1–2 чайні ложки на 200–250 мл води. Якщо є кухонні ваги — орієнтуйтесь на них, якщо ні, вважайте, що чайна ложка важить приблизно 2–2,5 г розчинного порошку.

Варто один раз знайти вдале для себе співвідношення і дотримуватися його. Тоді смак кави буде стабільним щоразу.