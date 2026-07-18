Не лише красива, а й турботлива: мережу підкорила провідниця Укрзалізниці (фото)

Після вірусного фото люди почали ділитися власними враженнями від поїздок

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Українці у соцмережах захоплюються провідницею Укрзалізниці. Жінку порівнюють з богинею та моделлю. І дійсно — вона має чудовий вигляд, попри непросту роботу: у жінки зачіска, одяг охайний та гарно сидить по фігурі, а на ногах — чорні туфлі-човники.

Опублікував оригінальний допис фотограф з Києва whomakewho. "Ви провідниць з модельного берете?", — питає автор.

Допис про провідницю Укрзалізниці/Скриншот

Коментатори захоплюються зовнішністю та доглянутістю жінки. Наголошують — через особливості роботи, зачіску робити може бути непросто. "Мені аж соромно стало. Я тут у спокійній Польщі три дні з немитою головою, а ця шикарна леді в країні де йде війна, провідниця…. -виглядає як БОГИНЯ!", — пише g_wiazda.

Провідниця Укрзалізниці/ Фото автора допису, колаж "Телеграф"

Водночас, пасажири, які з нею їхали наголошують — провідниця також дбайливо виконує свої обов'язки. "Я якось їхала з цією пані. В вагоні було чисто як в хорошому готелі, вона по-моєму і вночі не лягала", — пише iryna_pokora та закликає Укразалізницю преміювати провідницю. В УЗ наразі відреагували на допис смайликом з очима-серденьками.

Коментатори розповідають про гарні якості провідниці/ Скриншот

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