Навіщо німці кладуть шматок мила у шафу: причина здивує багатьох

Звичайне брускове мило допоможе у господарстві

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Дорогі ароматизатори для шаф поступово відходять на другий план, поступаючись місцем перевіреному бюджетному засобу. Замість них багато господинь, зокрема німкені, кладуть у гардероб і взуттєвницю звичайнісіньке тверде мило.

Мило чудово освіжає речі. Користувачі reddit у захваті від цього "німецького" лайфхака.

Нещодавно я виявив, що якщо покласти шматок мила (я використовую Irish Spring) поряд з одягом, він зберігає свіжий та чистий аромат. Запах ненав’язливий і розсіюється протягом дня, але вранці відчувати його дуже приємно. Користувач reddit

Який ефект дає мило:

Ефективно усуває затхлі запахи.

Наповнює одяг легким та чистим ароматом.

Допомагає нейтралізувати неприємні запахи у взуттєвницях.

Обходиться в рази дешевше за покупні саше (невеликий мішечок з запашними травами для ароматизації) та спеціалізованих освіжувачів.

Покрокова інструкція із застосування:

Виберіть новий брусок улюбленого пахучого мила.

Оберніть його тонкою тканиною або звичайним папером.

Розмістіть згорток з взуттям або прямо між акуратними стопками одягу.

Обновляйте "ароматизатор" кожні 2-3 місяці.

Яке мило краще вибрати:

З ароматом лаванди.

З підбадьорливими цитрусовими нотками.

З ніжним запахом бавовни.

Класичне господарське — ідеальний варіант виключно для взуття, тому що для одягу воно не підходить через специфічний аромат.

Раніше "Телеграф" розповідав про корисність жовчного мила. Це справжній універсал проти багатьох видів плям на одязі.