В українських супермаркетах масово зникають продукти: де і чого нема (відео)

У торгових залах зʼявилися оголошення

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В Києві на прилавках деяких супермаркетів з фруктами та овочами, вже можна помітити порожні місця — окремих продуктів тимчасово бракує. Зокрема це стосується торгових мереж "Сільпо", "Фора" та Novus. Така ситуація склалася внаслідок ударів по складах ритейлерів вночі 5 серпня.

Відповідні кадри публікують у соцмережах. На них видно "прогалини" на стелажах.

З цього приводу адміністрація "Сільпо" розмістила у торговому залі оголошення:

"Любі гості! Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми все привеземо. Не вперше. Впораємося".

"Фора" аналогічно написала: "Шановні гості! Через ворожу атаку ми втратили важливі склади зберігання, тому деякий час на полицях буде менше звичних товарів. Ми працюємо й робимо все можливе, щоб найнеобхідніше було поруч. Дякуємо за ваше розуміння. І особливо — за підтримку".

Про те, що у супермаркетах "Сільпо" виник дефіцит деяких продуктів внаслідок ударів Росії по складах, ми повідомляли напередодні. Мережа обіцяла виправити ситуацію, але поки деякі полиці пустують. Сумні кадри запостили користувачі соцмереж.

Також "Телеграф" писав про зникнення з асортименту торгової мережі "Фора" фруктів, овочів та молочних продуктів. Річ у тім, що унаслідок атаки повністю зруйновано склади фреш-продукції та заморожених товарів. Також значних пошкоджень зазнав склад стелажної продукції.