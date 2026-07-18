Не только красивая, но и заботливая: сеть покорила проводница Укрзализныци (фото)

После вирусного фото люди начали делиться своими впечатлениями от поездок

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Украинцы в соцсетях восхищаются проводницей Укрзализныци. Женщину сравнивают с богиней и моделью. И действительно — она выглядит прекрасно, несмотря на непростую работу: у женщины прическа, одежда опрятная и красиво сидит по фигуре, а на ногах — черные туфли-лодочки.

Опубликовал оригинальное сообщение фотограф из Киева whomakewho. "Вы проводниц из модельного берете?", — спрашивает автор.

Пост о проводнике Укрзализныци/Скриншот

Комментаторы восхищаются внешностью и ухоженностью женщины. Отмечают – из-за особенностей работы, прическу делать может быть непросто. "Мне стыдно стало. Я здесь в спокойной Польше три дня с немытой головой, а эта шикарная леди в стране, где идет война, проводница... — выглядит как БОГИНЯ!", — пишет g_wiazda.

Проводница Укрзализныци/ Фото автора сообщения, коллаж "Телеграф"

В то же время пассажиры, которые с ней ехали, отмечают — проводница также тщательно выполняет свои обязанности. "Я как-то ехала с этой пани (уважительное обращение к женщине в украинском языке, — ред). В вагоне было чисто как в хорошем отеле, она, по-моему, и ночью не ложилась", — пишет iryna_pokora и призывает Украинку премировать проводницу. В УЗ отреагировали на сообщение смайликом с глазами-сердцами.

Комментаторы рассказывают о хороших качествах проводницы/ Скриншот

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