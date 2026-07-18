"Вогонь дівчина": леді-водійка тролейбуса підкорила мережу (відео)

Кияни зачаровані красунею, що працює водійкою тролейбуса

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Українці у захваті від водійки тролейбуса, яка у сарафані та босоніжках на підборах вправно пересуває "роги" свого транспортного засобу.

Відповідне відео зʼявилося у мережі. Київська фотографиня не змогла пройти повз та зробила небанальні кадри.

На ролику видно, як красива дівчина з темним довгим волоссям вправляється зі штангами тролейбуса. Відео знято біля Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, де, за словами інтернет-користувачів, її часто бачать.

Кадри набрали понад 2 тисячі лайків, а у коментарях багато сердечок та вогників. Також кияни пишуть, що за красунею стежить вже пів тредсу.

Одна з учасниць обговорення зазначила, що сумно, коли дівчата змушені займатися такою працею через те, що багато чоловіків перебувають на фронті.

Раніше український журналіст Дмитро Гордон поділився кадром із першою жінкою-космонавтом Валентиною Терешковою та розповів, ким вона тепер стала. Терешкова здійснила свій історичний політ 16 червня 1963 року на кораблі "Схід-6". На той момент їй було 26 років. До того ж вона досі залишається єдиною жінкою у світі, яка здійснила космічний політ наодинці.