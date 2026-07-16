Росіяни жорстко принизили 61-річну Повалій після виходу у світ: "Баба Яга" (відео)

Артистку висміяли після появи на "Слов’янському базарі"

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Зрадниця України Таїсія Повалій, яка після переїзду до Росії відкрито підтримала кремлівську пропаганду, знову опинилася у центрі уваги. На цей раз приводом став її зовнішній вигляд. Після появи артистки на публіці самі росіяни буквально засипали її насмішками.

61-річна співачка приїхала на пропагандистський фестиваль "Слов’янський базар", що проходить у білоруському Вітебську. Відео з виконавицею опублікував у соцмережах один із її шанувальників, проте замість компліментів співачка отримала хвилю критики.

У коментарях користувачі порівняли Повалій з Бабою Ягою і не приховували свого ставлення до її зовнішнього вигляду. Зазначимо, що численні пластичні процедури помітно змінили обличчя артистки. Серед найпопулярніших коментарів:

"Баба Яга"

"Чума"

"Чучундра"

"Що за тюль одягла бабуся!?"

"Пощастило їй, що бабуся залишила накидки для подушок, тепер вона в них красується"

"Бабуся наша, а не зірка! Усьому свій час!"

Варто зазначити, що після початку російської агресії проти України Повалій остаточно перебралася до Росії, де неодноразово виступала на пропагандистських заходах та публічно підтримувала політику Кремля.

Нагадаємо, у травні 2026 року український суд визнав Таїсію Повалій винною і заочно засудив її до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що належало їй. Крім того, права на частину творчої спадщини співачки було передано у власність держави.