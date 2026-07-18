"Огонь девушка": леди-водитель троллейбуса покорила сеть (видео)

Киевляне очарованы красавицей, работающей водителем троллейбуса

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Украинцы в восторге от водителя троллейбуса, которая в сарафане и босоножках на каблуках умело передвигает "рога" своего транспортного средства.

Соответствующее видео появилось в сети. Киевская фотограф не смогла пройти мимо и сделала небанальные кадры.

На ролике видно, как красивая девушка с темными длинными волосами справляется со штангами троллейбуса. Видео снято возле Национального ботанического сада имени М.М. Гришко НАН Украины, где, по словам интернет-пользователей, ее часто видят.

Кадры набрали более 2 тысяч лайков, а в комментариях много сердечек и огоньков. Также киевляне пишут, что за красавицей следит уже полтредса.

Одна из участниц обсуждения отметила, что грустно, когда девушки вынуждены заниматься таким трудом из-за того, что многие мужчины находятся на фронте.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон поделился кадром с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и рассказал, кем она теперь стала. Терешкова совершила свой исторический полет 16 июня 1963 года на корабле "Восток-6". В тот момент ей было 26 лет. К тому же она до сих пор остается единственной женщиной в мире, которая совершила космический полет в одиночестве.