Ходив у футболці із серпом та молотом і нажив проблем: як його покарали

Такий спосіб самовираження може обернутися не лише штрафом, а й кримінальною відповідальністю

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Чоловік із Кривого Рогу опинився на лаві підсудних після того, як кілька годин гуляв містом у футболці із гербом СРСР, на якому були зображені серп, молот і п'ятикутна зірка.

Заборона пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів діє в Україні з 2015 року. За цей час суди вже неодноразово розглядали справи, пов'язані з публічним використанням комуністичної символіки. Докладніше про них розповість "Телеграф".

Судова практика

Один з таких інцидентів інцидент стався 14 червня 2019 року. Чоловік перебував біля торговельно-розважального центру "Плаза" у Кривому Розі приблизно з 11:00 до 17:00, одягнений у червону футболку із зображенням державного герба СРСР.

Дзержинський районний суд Кривого Рогу встановив, що герб СРСР із серпом, молотом і п'ятикутною зіркою належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму, публічне використання якої заборонене українським законодавством.

Чоловіка визнали винним за статтею 436-1 Кримінального кодексу України. Водночас суд врахував, що він раніше не був судимий, тому замість реального відбування покарання призначив іспитовий строк.

Рішення суду

Інший випадок стався 9 травня 2025 року на Закарпатті. Там двоє нетверезих чоловіків демонстративно носили форму радянських солдатів із символікою "серпа і молота" та медаллю з написом, що прославляє радянську армію.

На лаві підсудних обидва визнали провину, а суд призначив їм покарання з випробувальним строком.

Що саме заборонено?

Варто зазначити, що в Україні заборонено не лише пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, а й публічне використання його символіки.

Закон відносить до неї, зокрема:

державний герб СРСР;

прапори;

поєднання серпа і молота з п'ятикутною зіркою та іншу офіційну символіку Радянського Союзу.

Водночас закон містить окремі винятки, наприклад для музейних експозицій, наукової діяльності чи навчальних матеріалів.

За це можуть покарати

Яке покарання передбачено?

Публічне використання комуністичної символіки може кваліфікуватися за статтею 436-1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення волі на строк до 5 років, а за обтяжуючих обставин — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Остаточне покарання визначає суд з урахуванням конкретних обставин справи.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", штрафи за мову можуть різко зрости: за які ще порушення можна поплатитися.