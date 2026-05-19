Штрафи за мову можуть різко зрости: за які ще порушення можна поплатитися

За повторне недотримання норм пропонують ввести набагато жорсткіші заходи

В Україні є потреба суттєвого збільшення штрафів за системні порушення мовного законодавства. Йдеться про підвищення суми у десять разів.

Таку думку висловила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв’ю lb.ua. Вона пояснила, що попередження має бути лише шансом для тих, хто випадково помилився.

"Ми вже внесли пропозиції щодо збільшення розміру штрафу, причому ці зміни мають бути відображені у Кодексі про адміністративні правопорушення. У річному звіті я наполягаю на радикальних змінах", — зазначила вона.

Івановська підкреслила, що для тих, хто порушує цей закон систематично, грошове покарання має бути таким, щоб ігнорування української мови ставало економічно неможливим.

"Моя позиція емоційна, тому що вона вистраждана: закон про мову — це не про цензуру, це про право бути почутим у власній країні. І ми не дозволимо перетворити захист державної мови на нескінченний цикл "скарга — попередження — ігнорування". Повторне порушення — це виклик державі, і відповідь на неї і відповідь на неї. здаватися "жорсткою", — пояснює уповноважена із захисту державної мови.

На думку Іванівської, українська мова має стати природною та єдиною умовою для роботи у професійній сфері в Україні.

"Тому помножити штрафи на 10 — це цілком робочий варіант для системних порушників. Ми повинні діяти за принципом: не поважаєш державну мову — втрачаєш прибуток, не дотримуєшся закону — втрачаєш право на професійну реалізацію", — підсумувала вона.

Штраф за російську мову. "Телеграф" / ШІ

До цього в ефірі "Київ24" Івановська розповідала, що в Україні планується створення Координаційної Ради, яка займатиметься вирішенням питань, пов’язаних із застосуванням державної мови. До складу, на її думку, мають входити представники МЗС, РНБО, Міністерства освіти.

"Такий майданчик взаємодії різних інститутів має вирішувати важливі питання, тому що одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповіді на глобальні виклики, з якими стикаються державна мова та національна культура", – наголошувала вона.

Не лише за російську: за що ще можуть оштрафувати на вулиці

"Телеграф" вирішив навести приклади порушень, за які можна отримати штраф.

Випорожнення у громадських місцях кваліфікується як дрібне хуліганство. За такі дії накладається штраф від 51 до 119 гривень. Крім того, порушнику можуть призначити громадські чи виправні роботи. У деяких випадках – адміністративний арешт до 15 діб. Деталі злочину. До суми штрафу завжди додається обов’язковий судовий збір. Отже, сума у підсумку вийде понад 400 грн.

За публічне оголення на вулиці в Україні передбачено штраф у розмірі від 51 до 119 грн за статтею про дрібне хуліганство. Водночас ця стаття також передбачає громадські роботи, виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Нецензурні вислови у громадському місці також можуть спричинити винесення штрафу від 51 до 119 гривень. Також покарання може бути у вигляді громадських робіт (від 40 до 60 годин), виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців або адміністративний арешт строком до 15 діб.

Якщо власник не прибирає за своєю твариною у громадському місці , то він може отримати або попередження або штраф у розмірі від 170 до 340 гривень для громадян та від 340 до 850 гривень для посадових осіб. За повторне порушення: від 340 до 510 гривень – для громадян та від 510 до 1020 гривень – для посадових осіб.

За занадто гучну музику вночі (після 22:00) теж можна поплатитися штрафом. Для звичайних громадян: 85–255 грн., а для бізнесу та посадових осіб 255–510 грн.

Штрафи України. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

