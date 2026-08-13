Виплати до Дня Незалежності: хто цього року отримає 3100 гривень

Всього передбачено шість варіантів виплат до свята

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Деякі українці отримають разові грошові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч таким чином вирішили підтримати одразу кілька категорій громадян. Щоправда, розмір допомоги відрізнятиметься.

Докладніше про те, хто саме і на які суми може розраховувати, розповіли в Пенсійному фонді.

Виплати розподілять наступним чином:

3100 гривень отримають українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні нацистських концтаборів і гетто з інвалідністю I групи;

отримають українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні нацистських концтаборів і гетто з інвалідністю I групи; 2900 гривень виплатять людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто, які мають II групу інвалідності;

виплатять людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто, які мають II групу інвалідності; 2700 гривень отримають громадяни з інвалідністю внаслідок війни III групи, а також колишні малолітні в’язні нацистських концтаборів і гетто з тією ж групою інвалідності.

отримають громадяни з інвалідністю внаслідок війни III групи, а також колишні малолітні в’язні нацистських концтаборів і гетто з тією ж групою інвалідності. 1000 гривень нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів і гетто, а також дітям, які народилися у місцях примусового утримання.

нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів і гетто, а також дітям, які народилися у місцях примусового утримання. 650 гривень передбачено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України. Також цю суму отримають дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, якщо вони після смерті чоловіка чи дружини не укладали новий шлюб.

передбачено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України. Також цю суму отримають дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, якщо вони після смерті чоловіка чи дружини не укладали новий шлюб. 450 гривень отримають учасники війни, колишні в’язні концтаборів, люди, яких примусово вивозили на роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом.

Подати заяву на виплату можна в один із способів:

– особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);

– поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

– онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

У заяві зазначаються: реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви додаються копія паспорта і копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні – оригінали).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що вистачить "Пакунка школяра": українка викликала суперечки своїми покупками.