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Виплати до Дня Незалежності: хто цього року отримає 3100 гривень

Автор
Юлія Закірова
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Подати заяву можна у різні способи
Подати заяву можна у різні способи. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Всього передбачено шість варіантів виплат до свята

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Деякі українці отримають разові грошові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч таким чином вирішили підтримати одразу кілька категорій громадян. Щоправда, розмір допомоги відрізнятиметься.

Докладніше про те, хто саме і на які суми може розраховувати, розповіли в Пенсійному фонді.

Виплати розподілять наступним чином:

  • 3100 гривень отримають українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні нацистських концтаборів і гетто з інвалідністю I групи;
  • 2900 гривень виплатять людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто, які мають II групу інвалідності;
  • 2700 гривень отримають громадяни з інвалідністю внаслідок війни III групи, а також колишні малолітні в’язні нацистських концтаборів і гетто з тією ж групою інвалідності.
  • 1000 гривень нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів і гетто, а також дітям, які народилися у місцях примусового утримання.
  • 650 гривень передбачено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України. Також цю суму отримають дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, якщо вони після смерті чоловіка чи дружини не укладали новий шлюб.
  • 450 гривень отримають учасники війни, колишні в’язні концтаборів, люди, яких примусово вивозили на роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом.

Подати заяву на виплату можна в один із способів:

– особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);

– поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

– онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

У заяві зазначаються: реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви додаються копія паспорта і копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні – оригінали).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що вистачить "Пакунка школяра": українка викликала суперечки своїми покупками.

Теги:
#Виплати #День Незалежності