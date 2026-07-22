Ходил в футболке с серпом и молотом и нажил проблем: как его наказали

Такой способ самовыражения может обернуться не только штрафом, но и уголовной ответственностью

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Житель Кривого Рога оказался на скамье подсудимых после того, как несколько часов гулял по городу в футболке с гербом СССР, на котором были изображены серп, молот и пятиконечная звезда.

Запрет пропаганды коммунистического и националистического тоталитарных режимов действует в Украине с 2015 года. За это время суды уже не раз рассматривали дела, связанные с публичным использованием коммунистической символики. Подробнее о них расскажет "Телеграф".

Судебная практика

Один из таких инцидентов произошел 14 июня 2019 года. Мужчина находился возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге примерно с 11:00 до 17:00, одетый в красную футболку с изображением государственного герба СССР.

Дзержинский районный суд Кривого Рога установил, что герб СССР с серпом, молотом и пятиконечной звездой относится к символике коммунистического тоталитарного режима, публичное использование которой запрещено украинским законодательством.

Мужчину признали виновным по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины. В то же время, суд учел, что он ранее не был судим, поэтому вместо реального отбывания наказания назначил испытательный срок.

Решение суда

Другой случай произошел 9 мая 2025 года в Закарпатье. Там двое нетрезвых мужчин демонстративно носили форму советских солдат с символикой "серпа и молота" и медалью с прославляющей советскую армию надписью.

На скамье подсудимых оба признали вину, а суд назначил им наказание с испытательным сроком.

Что именно запрещено?

Следует отметить, что в Украине запрещена не только пропаганда коммунистического тоталитарного режима, но и публичное использование его символики.

Закон относит к ней, в частности:

государственный герб СССР;

флаги;

сочетание серпа и молота с пятиконечной звездой и другую официальную символику Советского Союза.

В то же время, закон содержит отдельные исключения, например для музейных экспозиций, научной деятельности или учебных материалов.

За это могут наказать

Какое наказание предусмотрено?

Публичное использование коммунистической символики может квалифицироваться по статье 436-1 Уголовного кодекса. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание от ограничения свободы до лишения свободы сроком до 5 лет, а при отягчающих обстоятельствах — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Окончательное наказание определяет суд на основе конкретных обстоятельств дела.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", штрафы за язык могут резко возрасти: за какие еще нарушения можно поплатиться.