Винник решил напомнить о себе новой песней, но все пошло не по плану

Даже с украиноязычной песней нарвался на волну хейта

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Украинский певец Олег Винник, который много лет пользовался огромной популярностью на родине, вновь оказался в центре критики. Артист, который в эту пятницу отмечает 53-летие, опубликовал в Instagram видео, на котором исполняет свою новую песню на украинском языке. Однако вместо исключительно положительных отзывов в комментариях напомнили о его позиции после начала полномасштабной войны.

После 2022 года Винник практически исчез из украинского публичного пространства. Певец живет за границей и не возвращается в Украину, из-за чего многие бывшие поклонники регулярно упрекают его в отсутствии поддержки соотечественников. Особенно часто пользователи сети напоминают исполнителю, что он не приезжает даже навестить своих поклонниц, которых сам когда-то называл "волчицами", несмотря на то что многие из них продолжают жить под постоянными российскими обстрелами.

В новой публикации артист исполнил композицию на украинском языке. Большинство его нынешних подписчиков положительно оценили трек, оставив слова поддержки и похвалив исполнение. Тем не менее среди комментариев вновь появились и критические сообщения, в которых пользователи напомнили Виннику о его отсутствии в Украине и поставили под сомнение его нынешнюю популярность.

Так, в комментариях можно увидеть следующие высказывания: "Слабо вернуться в Украину", "Дожился петь сам себе. Про*бал все уже, на концерт х*р кто ходит", "Пи**рас. Конечно в Берлине хорошо".

Напомним, что сам певец до сих пор не отказался от русскоязычного репертуара. При этом он даже за границей защищает русский язык в Украине. Ранее он еще и поставил условие, при котором может вернуться в воюющую Украину.