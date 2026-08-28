Був королем із 1991 року. Помер норвезький монарх Гаральд V
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Йому було 89 років
У п’ятницю, 28 серпня, стало відомо, що помер король Норвегії Гаральд V. Про це повідомив норвезький королівський двір. Йому було 89 років.
Він помер вранці у лікарні в Осло. Гаральд V був королем Норвегії з 1991 року. В останні тижні він перебував у лікарні через проблеми зі здоров’ям.
Що відомо про Гаральда V?
Гаральд V — король Норвегії, який зійшов на престол 17 січня 1991 року, представник династії Глюксбургів. Він народився 21 лютого 1937 року у садибі Скаугум поблизу Осло. Він став першим принцом, який народився на території Норвегії за 567 років.
На початку Другої світової війни сім’я монархів евакуювалася до США. Тому дитинство принца пройшло у Вашингтоні. До Норвегії він повернувся лише у 1945 році.
Відомо, що Гаральд здобув освіту в Норвезькій військовій академії. Також вивчав суспільствознавство, історію та економіку в Оксфордському університеті.
У короля Гаральда була цікава історія шлюбу. Як виявилося, йому довелося 9 років домагатися дозволу одружитися. Його кохана Соня Харальдсен була дівчиною недворянського походження, а такі шлюби вважалися небажаними.
Гаральд заявив батькові, королю Улафу V, що або одружується з Сонею, або залишиться неодруженим, поставивши під загрозу майбутнє династії. Після такого ультиматуму весілля все ж таки відбулося — 29 серпня 1968 року. У пари народилися двоє дітей — принцеса Марта Луїза (1971) та кронпринц Хокон (1973), який є спадкоємцем престолу.
Король Норвегії Гаральд V як монарх виконував переважно церемоніальні функції. При цьому він мав колосальну популярність серед населення Норвегії завдяки прогресивним поглядам, інклюзивним виступам на підтримку прав людини та близькості до народу.
Раніше "Телеграф" розповідав про повернення "блудного сина". Принц Гаррі з сім’єю знову житиме у Великій Британії.