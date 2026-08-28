Був королем із 1991 року. Помер норвезький монарх Гаральд V

Йому було 89 років

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У п’ятницю, 28 серпня, стало відомо, що помер король Норвегії Гаральд V. Про це повідомив норвезький королівський двір. Йому було 89 років.

Він помер вранці у лікарні в Осло. Гаральд V був королем Норвегії з 1991 року. В останні тижні він перебував у лікарні через проблеми зі здоров’ям.

Гаральд V був королем Норвегії. Фото: Getty Images

Що відомо про Гаральда V?

Гаральд V — король Норвегії, який зійшов на престол 17 січня 1991 року, представник династії Глюксбургів. Він народився 21 лютого 1937 року у садибі Скаугум поблизу Осло. Він став першим принцом, який народився на території Норвегії за 567 років.

На початку Другої світової війни сім’я монархів евакуювалася до США. Тому дитинство принца пройшло у Вашингтоні. До Норвегії він повернувся лише у 1945 році.

Відомо, що Гаральд здобув освіту в Норвезькій військовій академії. Також вивчав суспільствознавство, історію та економіку в Оксфордському університеті.

Гаральд V у молодості. Фото: відкриті джерела

У короля Гаральда була цікава історія шлюбу. Як виявилося, йому довелося 9 років домагатися дозволу одружитися. Його кохана Соня Харальдсен була дівчиною недворянського походження, а такі шлюби вважалися небажаними.

Гаральд заявив батькові, королю Улафу V, що або одружується з Сонею, або залишиться неодруженим, поставивши під загрозу майбутнє династії. Після такого ультиматуму весілля все ж таки відбулося — 29 серпня 1968 року. У пари народилися двоє дітей — принцеса Марта Луїза (1971) та кронпринц Хокон (1973), який є спадкоємцем престолу.

Гаральд V та його дружина королева Соня. Фото: Getty Images

Король Норвегії Гаральд V як монарх виконував переважно церемоніальні функції. При цьому він мав колосальну популярність серед населення Норвегії завдяки прогресивним поглядам, інклюзивним виступам на підтримку прав людини та близькості до народу.

Гаральд V у травні 2026 року. Фото: Getty Images

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