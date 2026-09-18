"Робіть професійно": Садовий звернувся до спецслужб через прослушку

У міського голови Львова виявили "сюрприз" в автомобілі

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В автомобілі мера Львова Андрія Садового через проблеми з акумулятором виявили пристрій для прослуховування. Рік тому подібне обладнання знайшли в його службовому кабінеті, однак СБУ досі не повідомила результатів розслідування.

Про це "Телеграфу" розповів Львівський міський голова.

"Ви знаєте, рівно рік тому ми виявили прослуховуючий пристрій, власне, в кабінеті. І тоді я звернувся в Службу безпеки України. І вже скоро рік вони досліджують це питання, проводять різні експертизи. Наразі відповіді немає", – сказав він.

Мер Львова пояснив, що якщо прослуховуючий пристрій встановлений за рішенням суду правоохоронцями, то він не має нічого проти. Але тепер його варто забрати, адже він десь на обліку стоїть.

"Якщо це хтось зробив протизаконно, спеціальні служби мали б це якось дослідити, тому що як міський голова, я проводжу різні зустрічі, маю різні контакти з міжнародними партнерами. Якщо це може нашкодити державі, це не добре", – сказав Садовий.

Андрій Садовий. Фото: Відкриті джерела

За його словами, він розуміє, що держава може отримувати інформацію різними методами, але це має бути легітимно.

"Ще одна річ, яка мене збентежила: ми його виявили, коли за місяць часу два рази розрядився акумулятор у машині", – сказав мер.

Він додав, що права стійка авто почала деренчати під час руху. І коли її розкрили, виявили якісь плати, мікрофони, SIM-карту та інші речі.

"Якщо вже роблять, то нехай роблять це все професійно, якісно, щоб я не знаходив. Бо я розумію, моє життя, знаєте, це як життя в акваріумі. Тебе бачать зранку до вечора кожного дня. Це нормально і можливо, і були вже раніше всякі пристрої, навіть я про них не знав. Я до цього відношуся спокійно", – пояснив Садовий.

Щодо першого випадку, за його словами, правоохоронці говорили, що триває слідство, експертиза, інші дії. З початку звернення пройшов рік, а результату немає.

"Але я їх розумію, можливо, це було встановлено без жодних документів, тому що я не володію інформацією, що були якісь рішення судів, які б дозволяли це зробити. І тому, можливо, люди, які це досліджують, не знають, як це правильно пояснити", – сказав він.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий опублікував відео у соцмережі. Він показав, попередньо, прослуховуючий пристрій, виявлений в його автомобілі. На камеру були зафіксовані антена та різні апарати із дротами. "Проінформую керівників відповідних служб", – сказав він.

"Якщо це все законно — будь ласка, ще раз там поставте. Але вже якщо робите, то щоб акумулятор не сідав, тому що машина має бути завжди справною", – зауважив міський голова.

Раніше ми розповіли, як виглядає та чим займається дружина Андрія Садового. Вона народила меру Львова п’ятьох синів.