М'ясо, гарнір і салат за 20 грн: українка влаштувала бюджетний експеримент (відео)
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Чи вдалося вкластися в ліміт?
Чи багато продуктів сьогодні можна придбати за 20 гривень? Українка вирішила перевірити, чи реально приготувати на таку суму цілу вечерю, та показала свій експеримент у TikTok.
Для страви вона використала картоплю, куряче крильце, помідор, огірок і томатну пасту. "Телеграф" підрахував скільки насправді коштувала вечеря українки.
Що вдалося купити
Дівчина показала ціни на картоплю, помідор і куряче крильце, а от вартість огірка та томатної пасти у своєму відео вона не зазначила.
Картоплина коштувала 2,90 грн, помідор — 11,10 грн, а куряче крильце — 9,58 грн.
Щодо томатної пасти, то для орієнтиру у NOVUS упаковка такого продукту коштує 32,49 грн.
Огірок зараз можна придбати зі знижкою в "АТБ" за 47,89 грн . Якщо взяти середню вагу огірка близько 200 грамів, один овоч коштуватиме приблизно 9,58 грн.
Яка ж вечеря вийшла
З огірка та помідора дівчина зробила простий салат.
Картоплю вона нарізала та посмажила. Разом із нею приготувала куряче крильце, яке перед цим замаринувала в томатній пасті.
У результаті вийшла невелика, але повноцінна вечеря — з м'ясом, гарніром та овочевим салатом.
Скільки це коштувало
Якщо для підрахунку взяти повну вартість упаковки томатної пасти та орієнтовну ціну одного огірка, загалом виходить близько 65,65 грн. Це на 45,65 грн більше, ніж заплановані 20 гривень.
Але варто врахувати, що дівчина використала лише частину томатної пасти, а не всю упаковку. Тож фактично вечеря коштувала менше. І хоча навіть орієнтовна сума помітно перевищує початковий ліміт, сама вечеря все одно вийшла доволі бюджетною.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи можливо приготувати вечерю на двох за 150 гривень.