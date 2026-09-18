Без люксу та з автоматичною шнурівкою: що за кросівки носить Зеленський (фото)

Італійський виробник поєднує легкість, захист та функціональність

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Президент України під час робочих поїздок надає перевагу зручному та практичному взуттю в стилі military-кежуал. Одне з них – модель від італійського бренду Garmont за доступною ціною.

Йдеться про трекінгово-тактичні кросівки Garmont 9.81 Heli чорного кольору. Відповідний знімок зробив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов на одному з недавніх заходів за участю глави держави.

Верх взуття витягнутий з дихаючого матеріалу Flyknit у безшовній технології. Зручність моделі полягає також у протиковзкій підошві Garmont Magnet з глибоким протектором. Крім того, в цих кросівках є система швидкого шнурування з фіксатором.

Як взуття носить Володимир Зеленський. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Загалом це взуття призначене для високих навантажень і добре підходить тим, у якого активний графік та багато руху протягом дня.

Технологія взуття Garmont Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Вартість кросівок в українських магазинах стартує від 4300 до 7500 гривень.

Кросівки Garmont 9.81 Heli. Скріншот: military.eu

Кросівки Garmont 9.81 Heli. Скріншот: alp.com

Кросівки Garmont 9.81 Heli. Скріншот: www.terraincognita.com

Таким чином, вибір українського президента помітно відрізняється від образу багатьох світових політиків, які віддають перевагу дорожчим і дизайнерським речам. У Володимира Зеленського, судячи з цієї моделі, у пріоритеті зручність, ніж розкішне та ексклюзивне взуття.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що Зеленська з’явилася у вишиванці за 18 тисяч гривень. Вона має сакральний зміст.