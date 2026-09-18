Ці речі давно час викинути з ванної: вони крадуть місце та псують увесь вигляд

Тісна ванна – не вирок. Достатньо позбутися п’яти речей, які давно лежать без діла

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Ванна кімната рідко вирізняється великою площею. Тому будь-які зайві флакони та аксесуари швидко створюють відчуття безладу. З часом на полицях збираються речі, якими ніхто не користується, але вони продовжують з'їдати корисний простір.

Як радять експерти з організації простору видання Style at Home, позбутися відчуття тісноти допоможе швидка ревізія п’яти категорій предметів.

Багато хто звик зберігати косметику та побутові дрібниці "про всяк випадок" або з економії. Але не всі враховують, що через підвищену вологість і перепади температур відкриті засоби швидко псуються.

Що потрібно викинути з ванної

Напівпорожні пляшки. Шампуні та гелі, на дні яких залишилося кілька крапель, тільки займають місце. Використайте їх одразу або об'єднайте однакові засоби.

Прострочена косметика. Засоби із закінченим терміном придатності втрачають свої властивості та можуть викликати подразнення на шкірі.

Зношені рушники. Потертий і жорсткий текстиль псує увесь вигляд інтер'єру. Якщо старі рушники шкода викидати, їх можна порізати на серветки для прибирання.

Фото згенероване ШІ

Пробники. Мініатюри косметики з готелів та магазинів часто роками лежать без діла. Залиште парочку для найближчої поїздки, а решту роздайте або викиньте.

Об'ємна заводська упаковка. Картонні коробки від туалетного паперу чи кремів займають занадто багато місця. Виймайте товари з коробок одразу після купівлі.