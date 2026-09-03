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Чому ви прокидаєтеся втомленими: головна помилка, яку майже всі роблять перед сном

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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Автор
Телефон перед сном Новина оновлена 03 вересня 2026, 16:24
Телефон перед сном. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вчені знайшли звичку, яка краде сон

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Лягли вчасно, проспали сім-вісім годин, але вранці знову хочеться натиснути "ще 5 хвилин" на будильнику? Причина може бути не лише в кількості годин сну. Одна звична вечірня дія здатна непомітно посунути час засинання і скоротити відпочинок.

Йдеться про смартфон, планшет чи ноутбук, які багато хто бере до рук уже в ліжку. Велике дослідження JAMA Network Open показало, що щоденне використання екранів перед сном пов’язане з пізнішим засинанням, меншою тривалістю сну та більшою ймовірністю його поганої якості.

"Ще одне відео" може забрати майже годину сну на тиждень

Здавалося б, що такого — зайти в телефон перед сном і швидко перевірити повідомлення. Але за одним відео часто йде друге, потім новина, переписка — і замість кількох хвилин людина проводить з екраном значно більше часу.

Наскільки це позначається на сні, перевірили американські дослідники. Вони вивчили дані 122 058 дорослих і з’ясували, що ті, хто щодня користувався телефоном, планшетом чи ноутбуком перед сном, у середньому лягали пізніше та спали менше.

Результат виявився доволі промовистим. Люди, які щодня користувалися екранами протягом години перед сном, у робочі дні:

  • лягали спати приблизно на 19 хвилин пізніше;
  • спали приблизно на 7,6 хвилини менше;
  • на 33% частіше повідомляли про погану якість сну.

У сумі це могло означати близько 48 хвилин недосипу за тиждень.

І це лише середні показники. Для людини, яка й без того спить недостатньо, навіть кілька додаткових хвилин щодня можуть мати значення.

Як телефон впливає на ваш сон. Інфографіка ШІ "Телеграф"
Як телефон впливає на ваш сон. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Проблема може бути не тільки у світлі екрана

Коли говорять про смартфон перед сном, найчастіше згадують синє світло. Воно справді може впливати на циркадні ритми — внутрішній "годинник" організму, який регулює, коли ми відчуваємо сонливість.

Але дослідники не зводять усе лише до освітлення.

Є й простіше пояснення: смартфон змушує нас відкладати сон.

Людина може бути вже втомленою, але продовжувати гортати стрічку. Вона не відчуває, що свідомо "краде" у себе сон, однак час засинання поступово зміщується.

Автори дослідження зазначають, що за отриманими даними неможливо визначити, який саме механізм є головним — вплив світла, характер контенту чи сама затримка відходу до сну.

Якщо ви "сова", ситуація може бути ще гіршою

Особливо цікавими результати виявилися для людей, які природно активніші ввечері.

Учасники з пізнім хронотипом, які щодня користувалися екранами перед сном, у середньому лягали приблизно на 15,6 хвилини пізніше і спали на 8,4 хвилини менше у робочі дні.

Для ранкового хронотипу ці показники були нижчими.

Це легко уявити на практиці. Людина і без того засинає ближче до опівночі, але через роботу повинна вставати о 7:00. Увечері вона бере телефон, щоб трохи розслабитися, — і ще більше відсуває момент засинання.

У результаті вранці прокидатися доводиться за старим графіком, а лягати — дедалі пізніше.

Що робити, якщо вранці ви постійно розбиті

Втім, звинувачувати в усьому смартфон теж не варто. Дослідження показало зв’язок між вечірнім скролінгом і гіршим сном, але не довело, що саме телефон стає причиною проблем.

Цілком можливо й навпаки: люди, які пізно засинають або мають проблеми зі сном, просто довше сидять у телефоні перед тим, як нарешті заснути.

Але є простий спосіб перевірити, чи впливає ця звичка саме на вас.

Спробуйте кілька вечорів поспіль не брати смартфон до рук хоча б за 30–60 хвилин до сну. Не обов’язково перетворювати спальню на технологічно стерильну зону — достатньо прибрати найпідступнішу звичку: "я тільки на хвилинку подивлюся".

Телефон можна замінити книгою, спокійною музикою або просто підготовкою до наступного дня.

І якщо після цього ви почнете засинати раніше, а вранці прокидатися легше, можливо, справа була не в тому, що вам "потрібно спати 10 годин". Ви просто щовечора непомітно відкладали момент, коли цей сон мав розпочатися.

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Теги:
#Сон #Телефон #Звичка