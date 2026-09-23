Україна погодилась на припинення вогню: які країни закликали Росію припинити війну

Росія навряд чи дослухається до закликів світової спільноти

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню у війні з РФ. Члени Організації об'єднаних націй закликали Росію зробити нарешті те саме.

Про це йдеться у спільній заяві країн-членів ООН, передає МЗС України. Країни закликали агресора піти на деескалаційні кроки.

Наголошується, що ще в березні 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Від РФ вимагається таких самих кроків.

"Закликаємо Росію нарешті зробити те саме", – підкреслюється в заяві 51 країни-члена ООН.

Спільна заява країн-членів ООН. Фото МЗС України

Крім того, в ООН закликали Москву негайно повернути в Україну всіх "свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих" українських цивільних громадян. Окремо мова йшла про дітей.

"Україна хоче миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та змістовно долучитися до переговорів задля всеосяжного, справедливого та тривалого миру", — сказано в заяві.

Також, серед іншого, країни підтримали зусилля щодо досягнення домовленості про перемир'я на Чорному морі, аби гарантувати свободу судноплавства. Це було сказано на тлі постійних ударів РФ по торгових суднах.

"Росія намагається перекрити український експорт зерна, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку", — наголошується в заяві.

Які країни підписали заяву?

Як повідомлялось, заяву щодо припинення вогню підписала 51 країна-член ООН. Серед них більшість країн Європи та інші представники цивілізованого світу, зокрема:

Велика Британія,

Франція,

Німеччина,

Канада,

країни Балтії,

країни Скандинавії,

Польща,

Австралія,

Канада,

Коста-Рика,

Гондурас,

Ізраїль,

Японія,

Нова Зеландія,

Панама,

Південна Корея та інші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Заході зробили прогноз щодо війни.