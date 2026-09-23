Зеленський змінив риторику в ООН: головні відмінності нового виступу президента

Головні тези Зеленського з виступу в ООН

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Росія прагне окупувати Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста. Він також навів дані про російські втрати у 2026 році, розповів про участь Північної Кореї у війні та пояснив, чому Україна завдає ударів по нафтовій промисловості РФ.

"Телеграф" розповість, що саме сказав президент та чим його нинішня промова відрізняється від попередніх виступів на Генасамблеї ООН.

Головні заяви Зеленського

Зеленський заявив, що Росія хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста. За його словами, Москва не відмовилася від наміру продовжувати агресію та розширювати окуповані території.

Окремо президент навів дані про втрати російської армії. За його словами, із січня до серпня 2026 року Росія втратила 248 964 військових.

Водночас російські війська за цей період захопили трохи понад 1000 квадратних кілометрів української території. Зеленський зазначив, що значну частину цих територій Україна вже звільнила.

За підрахунками президента, у 2026 році за кожен захоплений Росією квадратний кілометр вона втрачала в середньому 248 військових.

Ще одним важливим пунктом виступу стала Північна Корея. Зеленський заявив, що КНДР направила свої війська до Росії для посилення її армії, а сама війна дозволяє Пхеньяну розвивати військові можливості, зокрема у сфері балістичних ракет і безпілотників.

Окремо президент пояснив українські удари по російській нафтовій промисловості. За його словами, мета таких атак — не сама нафта, бензин, дизельне паливо чи порти, а скорочення можливостей Росії фінансувати війну.

Водночас він наголосив, що українці не обирали цю війну. За словами президента, через постійні розмови про зброю, оборону та військові потреби може здаватися, що Україна зосереджена лише на війні, хоча насправді йдеться про вимушену реакцію на російську агресію.

Виступ Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН

Що змінилося у риториці Зеленського

1. Не просто втрати Росії, а ціна її просування

У попередніх виступах Зеленський багато говорив про наслідки війни для України та світу. Цього разу він фактично запропонував подивитися на війну очима самої Росії — скільки ресурсів Москва витрачає заради кожного нового кілометра.

Це важливий сигнал для партнерів: російське просування має дуже високу ціну, а підтримка України дозволяє цю ціну підвищувати й поступово виснажувати військовий потенціал РФ.

2. КНДР — уже не просто "постачальник" для Росії

Раніше, говорячи про допомогу Москві, Зеленський наголошував на зброї та безпілотниках, які Росія отримує від своїх партнерів.

Тепер він показує іншу сторону цього процесу. Росія не просто отримує допомогу — війна сама стає майданчиком, на якому її партнери набувають досвіду та розвивають власну зброю. На прикладі КНДР президент показує, що це вже питання не лише підтримки Росії, а й того, які військові можливості отримують її союзники внаслідок війни.

3. Навіщо Україна б'є по нафтовій галузі

Економічний тиск на Росію був частиною риторики Зеленського і раніше. Але цього разу президент чіткіше пояснив, як саме він пов'язаний із війною та дипломатією.

Україна розглядає російську нафтову галузь як одне з джерел, що забезпечують Москві ресурси для продовження бойових дій. Тому удари по ній — це спосіб скоротити фінансові можливості Росії та послабити її здатність вести війну.

4. Переговори залежать від тиску на Росію

У 2024 році Зеленський говорив про План перемоги та умови майбутнього миру, а у 2025-му дедалі більше наголошував на зброї, санкціях і необхідності посилювати тиск на Москву.

У нинішній промові президент фактично поставив під сумнів дипломатію без одночасного економічного та військового тиску на Росію. Його аргумент простий: поки Москва має достатньо грошей і ресурсів для ведення війни, вона може дозволити собі продовжувати бойові дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим закінчилась зустріч Трампа та Зеленського.