Деруни вийдуть смачнішими, ніж у мами. Що додати до картоплі для хрусткої скоринки
- Автор
-
- Дата публікації
-
З цим інгредієнтом деруни не розмокають навіть після остигання
Деруни — одне з найсмачніших і найулюбленіших багатьма страв української кухні. Їх готують із простих продуктів, але результат багато в чому залежить від того, наскільки правильно підготоване картопляне тісто. Щоб деруни добре підрум'янилися, отримали хрустку скоринку і при цьому не вбирали зайву олію, є один простий кулінарний прийом.
"Телеграф" розповідає, що радять додавати до картоплі, щоби деруни не були сильно жирними та не розмокали.
Часто в картопляне тісто додають борошно пшеничне. Але через глютенатекстуру стає тягучою. Крім того, борошно вбирає велику кількість олії зі сковороди під час смаження.
Що додати в тісто для хрумких дерунів
Замініть звичайне борошно на рисове. Достатньо всього двох повних столових ложок на кілограм картоплі. Рисове борошно не містить глютену і діє інакше. Під час смаження воно миттєво зв'язує вологу на поверхні. Ця хрустка скоринка не дає олії проникати всередину дерунів. Вони виходять легкими, золотистими й довго залишаються хрусткими навіть у холодному вигляді.
Також не забувайте, що натерту картопляну масу потрібно добре віджати через сито, але сік виливати не можна. Зачекайте п'ять хвилин, поки на дні миски осяде білий осад — це чистий картопляний крохмаль. Злийте воду, а крохмаль поверніть у тісто. Смажте деруни в добре розігрітій олії, роблячи їх тонкими, щоб вони пропеклися рівномірно.
Також дізнайтеся, що краще додавати в холодець, щоб він виходив ароматним й золотистим.