Деруни вийдуть смачнішими, ніж у мами. Що додати до картоплі для хрусткої скоринки

З цим інгредієнтом деруни не розмокають навіть після остигання

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Деруни — одне з найсмачніших і найулюбленіших багатьма страв української кухні. Їх готують із простих продуктів, але результат багато в чому залежить від того, наскільки правильно підготоване картопляне тісто. Щоб деруни добре підрум'янилися, отримали хрустку скоринку і при цьому не вбирали зайву олію, є один простий кулінарний прийом.

"Телеграф" розповідає, що радять додавати до картоплі, щоби деруни не були сильно жирними та не розмокали.

Часто в картопляне тісто додають борошно пшеничне. Але через глютенатекстуру стає тягучою. Крім того, борошно вбирає велику кількість олії зі сковороди під час смаження.

Що додати в тісто для хрумких дерунів

Замініть звичайне борошно на рисове. Достатньо всього двох повних столових ложок на кілограм картоплі. Рисове борошно не містить глютену і діє інакше. Під час смаження воно миттєво зв'язує вологу на поверхні. Ця хрустка скоринка не дає олії проникати всередину дерунів. Вони виходять легкими, золотистими й довго залишаються хрусткими навіть у холодному вигляді.

Деруни. Фото згенероване ШІ

Також не забувайте, що натерту картопляну масу потрібно добре віджати через сито, але сік виливати не можна. Зачекайте п'ять хвилин, поки на дні миски осяде білий осад — це чистий картопляний крохмаль. Злийте воду, а крохмаль поверніть у тісто. Смажте деруни в добре розігрітій олії, роблячи їх тонкими, щоб вони пропеклися рівномірно.

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