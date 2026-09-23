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Де в Україні найкраще пережити зиму: ШІ назвав міста з найменшими ризиками

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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Зима в Україні Новина оновлена 23 вересня 2026, 22:03
Зима в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Де менше ризиків та проблем з енергетикою

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Зима 2026–2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може бути теплішою за середню. Однак у нинішніх умовах температура — далеко не єдиний фактор, який варто враховувати: значно важливішими залишаються ризик ударів по енергетиці, перебої зі світлом, опаленням і водою та віддаленість від зон бойових дій.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, які міста України варто розглядати для зимівлі з огляду на ці ризики.

Ужгород

Першим у такому списку опиняється Ужгород. Він розташований на самому заході України, далеко від фронту, а зима тут зазвичай м'якша, ніж у центральних і східних областях.

При цьому Ужгород — не маленьке містечко, де доведеться відмовлятися від звичних зручностей. Тут є лікарні, магазини, транспорт, кафе та всі основні сервіси, а до кордону з ЄС — зовсім недалеко. У разі різкого погіршення ситуації це також дає більше можливостей для виїзду.

Ще одна перевага — розмір міста. Ужгород значно компактніший за Київ чи Львів, тому для людини, яка хоче провести зиму подалі від фронту, але не їхати в зовсім невеликий населений пункт, це може бути зручним компромісом.

Звісно, назвати Ужгород повністю безпечним не можна. Російські атаки не обмежуються прифронтовими областями, а критична інфраструктура залишається потенційною ціллю по всій Україні.

Ужгород
Ужгород

Мукачево

Мукачево має приблизно ті самі переваги, що й Ужгород. Воно також розташоване на заході країни, далеко від лінії фронту, а клімат Закарпаття загалом сприятливіший для тих, хто хоче пережити зиму без сильних морозів.

Головна відмінність — масштаб. Мукачево компактніше, тому тут менше можливостей великого обласного центру, але для спокійного життя це може бути не таким вже й суттєвим мінусом.

Мукачево
Мукачево

Чернівці

Чернівці — ще один варіант, який привертає увагу саме своїм розташуванням. Місто знаходиться відносно далеко від фронту, має м'якший клімат і водночас розташоване недалеко від Румунії.

При цьому Чернівці залишаються достатньо великим містом із розвиненою інфраструктурою. Тож тут можна отримати переваги західного регіону, не відмовляючись від можливостей обласного центру.

Чернівці
Чернівці

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ також залишається серед міст, які варто розглядати для зимівлі. Його головні переваги — розташування на заході України, розвинена інфраструктура, медицина та транспортне сполучення.

Водночас місто значно більше за Ужгород чи Мукачево. Це означає більше можливостей для мешканців, але водночас і більшу залежність від стабільної роботи міської та енергетичної інфраструктури.

Івано-Франківськ
Івано-Франківськ

Львів

Львів також залишається серед міст, які можна розглядати для зимівлі. Його головна перевага — поєднання розташування на заході країни з можливостями великого міста: тут є потужна медицина, розвинений транспорт, багато магазинів і сервісів, а до Польщі — відносно недалеко.

Водночас саме масштаб Львова створює додаткові ризики. Місто є важливим транспортним та інфраструктурним центром, тому його не можна оцінювати лише за відстанню до фронту. При виборі житла варто також звертати увагу на район і те, які важливі інфраструктурні об'єкти розташовані поруч.

Львів
Львів

Де зимувати буде складніше

Водночас не всі великі міста підходять для зимівлі однаково.

Київ — не через погоду. Зима в столиці може бути цілком нормальною, а от її масштаб і значення для країни створюють іншу проблему. Масовані удари по енергетиці можуть залишити без світла, тепла та води одразу великі райони, тому місто вже готують до можливих перебоїв узимку.

В Одесі головний плюс — м'який клімат. Але тепла зима не скасовує воєнних ризиків: Одеська область уже зазнавала ударів по енергетичних об'єктах, через що перебої зі світлом та іншими комунальними послугами також залишаються можливими.

Вінниця, Хмельницький і Тернопіль розташовані далеко від фронту, тому їх теж можна розглядати. Проте вони знаходяться ближче до центральної частини країни, ніж Ужгород чи Чернівці, а на їхній території є важливі об'єкти, які можуть становити інтерес для російських атак.

Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми та Чернігів мають значно вищі воєнні ризики, тому для зимівлі їх варто розглядати вже з урахуванням можливої нестабільної роботи критичної інфраструктури. На необхідності посиленої підготовки до опалювального сезону в таких регіонах окремо наголошувало Міністерство розвитку громад та територій.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли похолодає та включать опалення в Україні.

Теги:
#Прогноз #Зима #Обстріли