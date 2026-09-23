Де в Україні найкраще пережити зиму: ШІ назвав міста з найменшими ризиками

Де менше ризиків та проблем з енергетикою

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Зима 2026–2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може бути теплішою за середню. Однак у нинішніх умовах температура — далеко не єдиний фактор, який варто враховувати: значно важливішими залишаються ризик ударів по енергетиці, перебої зі світлом, опаленням і водою та віддаленість від зон бойових дій.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, які міста України варто розглядати для зимівлі з огляду на ці ризики.

Ужгород

Першим у такому списку опиняється Ужгород. Він розташований на самому заході України, далеко від фронту, а зима тут зазвичай м'якша, ніж у центральних і східних областях.

При цьому Ужгород — не маленьке містечко, де доведеться відмовлятися від звичних зручностей. Тут є лікарні, магазини, транспорт, кафе та всі основні сервіси, а до кордону з ЄС — зовсім недалеко. У разі різкого погіршення ситуації це також дає більше можливостей для виїзду.

Ще одна перевага — розмір міста. Ужгород значно компактніший за Київ чи Львів, тому для людини, яка хоче провести зиму подалі від фронту, але не їхати в зовсім невеликий населений пункт, це може бути зручним компромісом.

Звісно, назвати Ужгород повністю безпечним не можна. Російські атаки не обмежуються прифронтовими областями, а критична інфраструктура залишається потенційною ціллю по всій Україні.

Ужгород

Мукачево

Мукачево має приблизно ті самі переваги, що й Ужгород. Воно також розташоване на заході країни, далеко від лінії фронту, а клімат Закарпаття загалом сприятливіший для тих, хто хоче пережити зиму без сильних морозів.

Головна відмінність — масштаб. Мукачево компактніше, тому тут менше можливостей великого обласного центру, але для спокійного життя це може бути не таким вже й суттєвим мінусом.

Мукачево

Чернівці

Чернівці — ще один варіант, який привертає увагу саме своїм розташуванням. Місто знаходиться відносно далеко від фронту, має м'якший клімат і водночас розташоване недалеко від Румунії.

При цьому Чернівці залишаються достатньо великим містом із розвиненою інфраструктурою. Тож тут можна отримати переваги західного регіону, не відмовляючись від можливостей обласного центру.

Чернівці

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ також залишається серед міст, які варто розглядати для зимівлі. Його головні переваги — розташування на заході України, розвинена інфраструктура, медицина та транспортне сполучення.

Водночас місто значно більше за Ужгород чи Мукачево. Це означає більше можливостей для мешканців, але водночас і більшу залежність від стабільної роботи міської та енергетичної інфраструктури.

Львів

Львів також залишається серед міст, які можна розглядати для зимівлі. Його головна перевага — поєднання розташування на заході країни з можливостями великого міста: тут є потужна медицина, розвинений транспорт, багато магазинів і сервісів, а до Польщі — відносно недалеко.

Водночас саме масштаб Львова створює додаткові ризики. Місто є важливим транспортним та інфраструктурним центром, тому його не можна оцінювати лише за відстанню до фронту. При виборі житла варто також звертати увагу на район і те, які важливі інфраструктурні об'єкти розташовані поруч.

Львів

Де зимувати буде складніше

Водночас не всі великі міста підходять для зимівлі однаково.

Київ — не через погоду. Зима в столиці може бути цілком нормальною, а от її масштаб і значення для країни створюють іншу проблему. Масовані удари по енергетиці можуть залишити без світла, тепла та води одразу великі райони, тому місто вже готують до можливих перебоїв узимку.

В Одесі головний плюс — м'який клімат. Але тепла зима не скасовує воєнних ризиків: Одеська область уже зазнавала ударів по енергетичних об'єктах, через що перебої зі світлом та іншими комунальними послугами також залишаються можливими.

Вінниця, Хмельницький і Тернопіль розташовані далеко від фронту, тому їх теж можна розглядати. Проте вони знаходяться ближче до центральної частини країни, ніж Ужгород чи Чернівці, а на їхній території є важливі об'єкти, які можуть становити інтерес для російських атак.

Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми та Чернігів мають значно вищі воєнні ризики, тому для зимівлі їх варто розглядати вже з урахуванням можливої нестабільної роботи критичної інфраструктури. На необхідності посиленої підготовки до опалювального сезону в таких регіонах окремо наголошувало Міністерство розвитку громад та територій.

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