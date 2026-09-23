Помер Сергій Сосєдов, який був суддею українського "Х-Фактора": відома причина смерті

Йому було 58 років

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У мережі з’явилася інформація про смерть російського музичного критика та журналіста Сергія Сосєдова. Він помер 23 вересня у Нерюнгрі (Якутія), де перебував на гастролях.

Про це повідомила радіостанція "Говорить Москва". Також цю інформацію у соцмережах підтвердив ведучий Вадим Такменєв. Він розповів, що Сосєдов помер уранці, 23 вересня.

Ми мали зустрітися всі разом цієї суботи, щоб разом подивитися перший випуск нового сезону "ВІА Суперстар". Він дуже чекав на цю зустріч і на цю прем’єру. Весь цей сезон вийде на згадку про нього. написав Вадим Такменєв

За попередньою інформацією, Сосєдов впав зі сходів і вдарився головою, а сталося це нібито через тромб, що відірвався. Очевидці викликали швидку, у лікарні під час операції він помер. Раніше критик скаржився на погане самопочуття, у нього давно були проблеми із серцем.

Зазначимо, що Сергій Сосєдов отримав широку популярність наприкінці 1990-х років. Тоді він став учасником телевізійної програми "Акули пера", яка виходила на каналі ТВ-6. Журналіст також відомий як музичний критик та учасник телевізійних проектів. Зокрема, він був відомий українським глядачам як суддя шести сезонів шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ. Також він брав участь у проекті "Танці із зірками".

Що Сосєдов говорив про війну в Україні?

Критик був затятим путіністом, незважаючи на свою роботу в Україні та зізнання у любові до Києва. Після 2014 року Сосєдов підтримав анексію Криму Росією, заявивши, що півострів історично повинен належати РФ. За ці висловлювання у 2017 році його внесли до бази "Миротворець".

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сосєдов повністю підтримав дії російської влади та почав транслювати російську пропаганду. Зокрема, він заявляв, що Україна нібито "стала плацдармом США та Заходу проти Росії" та керується ззовні. Також він стверджував, що в Україні діє "неонацистська пропаганда", виправдовував дії РФ тезами про те, що "Україна за підтримки НАТО та США сама готувалася напасти на Росію".

У січні 2023 року Сосєдов був внесений до списку санкцій України за публічну підтримку агресії РФ і поширення пропагандистських наративів.

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