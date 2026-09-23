Не хоче бути поряд з Трампом після чуток про зраду? Меланія все рідше зʼявляється на публіці

Перша леді США здивувала публіку своєю реакцією на слова чоловіка

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Інформація про подружні проблеми Меланії та Доналда Трампів, на тлі чуток про можливий роман останнього з помічницею, набуває все більше підтверджень. Зокрема перша леді США майже не з'являється на публіці разом з чоловіком та виглядає "нещасною".

В мережі Х оприлюднений відеозапис, на якому добре видно ставлення Меланії до чоловіка. Її емоції сказали про їхні стосунки більше, ніж будь-які слова.

Перша леді була присутня на зверненні Дональда Трампа на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і один момент привернув увагу людей, оскільки, на їхню думку, він показує, наскільки "сумно" та "незручно" вона почувається на таких заходах. Цей епізод трапився на тлі поширення чуток про ймовірні близькі стосунки Трампа з його довіреною помічницею Наталі Харп. Навіть дійшло до того, що в суспільстві почали обговорювати, чому її бачать з Трампом частіше, ніж його дружину Меланію.

Дональд Трамп і Наталі Харп нібито цілуються на полі для гольфу. Фото Х

Під час виступу Трамп з трибуни запитав: "Де наша перша леді?". Після короткої паузи він продовжив: "Вона десь тут".

Потім камера показує, як Меланія посміхається чоловікові у відповідь, а за якусь мить посмішка змінюється на холодний та презирливий вираз її обличчя.

Trump: Where is our First Lady? She’s around here some place. Melania: 👋 https://t.co/vw7Je02SHE — Acyn (@Acyn) September 22, 2026

Цей момент не пройшов повз увагу публіки. Люди почали активно обговорювати таку поведінку і чому перша леді США виглядала настільки "беземоційною".

Дехто вважає, що Трамп "заплатив" дружині, щоб вона з'явилась та посміхнулась на публіці. Також люди зазначають, що вона "виглядає нещасною" і "не хоче бути поруч з ним", ймовірно маючи на увазі Дональда Трампа. Однак, деякі люди підтримали Меланію, зазначивши, що вона "поводиться гідно".

Меланія Трамп в ООН. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що поряд з Дональдом Трампом помітили яскраву фігуристу білявку, яка годиться йому в онучки.