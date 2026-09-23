Чи можливе в Україні відключення всього інтернету через удари РФ: в Раді дали відповідь

Окремі послуги можуть тимчасово стати недоступними

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Росія спрямовує свої удари на великих операторів зв’язку та дата-центри. У зв’язку з цим виникає логічне питання — чи може в Україні відбутися масштабне відключення інтернету.

Відповідь в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" дав народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, виключати проблеми з доступом до окремих сервісів не можна. Але водночас слід розуміти, що Україна є однією країною у світі, яка має найбільш розгалужену мережу інтернет.

"Ворог зараз намагається бити по великих операторах зв’язку. Але за рахунок того, що у нас велика концентрація малого та середнього бізнесу, я думаю, що з інтернетом, принаймні в Україні, точно все буде нормально", — зазначив він.

При цьому, у разі пошкодження дата-центрів українці можуть зіткнутися з тимчасовою недоступністю деяких онлайн-сервісів. Але в даному випадку не йдеться про повне зникнення інтернету в країні.

"Зараз ми живемо у той час, коли є хмарні рішення, коли є резерви, копіювання. Звичайно, я не виключаю, що на якийсь проміжок часу щось може зникати з сервісів, я не говорю про весь інтернет", а говорю про сервіси. Але, в принципі, державні інфраструктури ще на початку війни зробили досить величезне розгалуження інструктури, і бекапні рішення пробили, є багато і за кордоном… Тобто кінетичними ударами зруйнувати інфраструктуру мені здається, це неможливо", — пояснює співрозмовник.

Він додав, що державні сервіси однозначно не пропадатимуть, а військові зовсім не залежать від цивільного інтернету, оскільки у них окремі мережі. Тому окремі проблеми з доступом до цивільних онлайн-сервісів не повинні вплинути безпосередньо на роботу військової інфраструктури.

Олександр Федієнко/Facebook

Ситуація з Інтернетом

Після чергових обстрілів у Києві стався збій у роботі одразу кількох провайдерів. Про це пише Sud.ua.

Наприклад, провайдер "Павутина" повідомив про масштабну аварію після російського обстрілу, внаслідок якого було пошкоджено дата-центри. У зв’язку з цим, частина користувачів може залишитися без зв’язку. Проте фахівці роблять все можливе, щоби виправити ситуацію найближчим часом.

Пост "Павутини" в Telegram

Пост "Павутини" в Telegram

У UTELS також сказали про пошкодження дата-центру у Києві, де розміщено основне обладнання провайдера. Воно знеструмлено, через що можливі перебої у роботі мережі та відсутність послуг у частини абонентів.

Пост UTELS в Telegram

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Путін націлився на "Укрнафту" і чи буде паливна криза.