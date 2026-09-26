У Києві зникли сигнали українських телеканалів: що відомо

Росіяни послідовно знищують інфраструктуру

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У Києві почав зникати сигнал українських каналів. Відсутність каналів фіксується в MEGOGO, Київстар ТБ та SWEET TV.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Причини цього явища поки що невідомі.

Ймовірно масове зникнення сигналу українських телеканалів у Києві та проблеми з доступом до мережі пов'язані з систематичними російськими ударами по телекомунікаційній інфраструктурі та дата-центрах столиці.

"Сигнал українських телеканалів масово почав зникати в Києві. Частина каналів недоступна під час перегляду через MEGOGO, Київстар ТБ та SWEET TV", — йдеться у повідомленні.

Глядачі втратили доступ до ефіру через MEGOGO, Київстар ТБ та SWEET.TV. Зокрема, на платформах перестали транслюватися "1+1" та "СТБ". У пресслужбі MEGOGO пояснили, що пошкоджено дата-центр партнера, який забезпечує платформи телевізійним сигналом.

На деяких платформах зникли телеканали

Причина — удари росіян?

Як повідомляв, "Телеграф" росіяни цілеспрямовано б’ють по українських об’єктах зв’язку. Під удари потрапили провайдери, через що деякі українські телеканали не змогли вийти в етер.

Про проблеми повідомляє телеканал "Армія TV — Військове телебачення України". Канал веде пряму трансляцію у соціальних мережах та YouTube.

Повідомлення телеканала

Крім того, телеканал "Новини.LIVE" призупинив трансляцію етеру і втратив телевізійний сигнал через масовані удари РФ по датацентрах. У пресслужбі ТБ-каналу зазначили, що зупинка телевізійного сигналу має тимчасовий характер.

Повідомлення телеканала

Повідомлення телеканала

Через удар по інфраструктурі Cosmonova тимчасово відсутній сигнал телеканалу "Ми-Україна+". Телеканал працює над відновленням мовлення.

Повідомлення телеканала

Український інтернет-провайдер і постачальник цифрового телебачення, який працює в Києві, kolo.tv повідомив, що їхнє основне ядро ​​та дата-центр уражені та виведені з ладу. Команда компанії робить все можливе, щоб якнайшвидше повернути все до стабільної роботи та надати доступ до послуг.

Повідомлення провайдера

Раніше "Телеграф" повідомляв, що РФ уразила інфраструктуру дата-центру Cosmonova у Києві, розташовану у бізнес-центрі "Протасов". Удари можуть уповільнити мережу або вивести з ладу окремі частини, але повністю позбавити Україну зв’язку подібними атаками неможливо.