Росіяни хваляться новим ударом по дата-центру. Чи здатні вони "покласти" інтернет в Україні

Це вже не перша атака на дата-центри у столиці за останні дні

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Росіяни вихваляються, що уразили інфраструктуру дата-центру Cosmonova у Києві, яка розташована у бізнес-центрі "Протасов" Компанія підтвердила приліт та пошкодження обладнання.

Міноборони РФ завило, що їхня армія завдала ударів по центру обробки даних "Космонова" у Києві. Вони виправдали це тим, що він нібито "забезпечував роботу мобільного інтернету та підтримку систем супутникового зв'язку "Старлінк" в інтересах ЗСУ".

У Cosmonova поінформували, що через повторну ворожу атаку виникли проблеми в роботі сервісів. Пошкоджена опорна мережа. На щастя, працівники не постраждали.

Інтернет-провайдер "Коло.ТБ" повідомив, що протягом ранку 26 вересня було три влучання. Фахівці займаються розгортанням резервів і зміною маршрутів.

Для довідки: Дата-центр (або центр обробки даних) — це будівля з потужними комп'ютерами (серверами), які працюють 24/7. Він призначений для надійного збереження, обробки та передачі величезних обсягів інформації, забезпечуючи безперебійну роботу сайтів, додатків, ігор та мережевих сервісів.

Чи зможе РФ "покласти" інтернет в Україні

Засновник MiroHost і голова Internet Invest Олександр Ольшанський заявив, що повне знищення української інтернет-інфраструктури звичайними атаками Росії майже нереальне. Удари можуть уповільнити мережу або вивести з ладу окремі частини, але повністю позбавити країну зв'язку таким чином неможливо.

"Інтернет так побудований, що можна завдати шкоди, щось уповільнити, щось буде погано працювати. Але так, щоб зовсім залишити без зв'язку — я не думаю, що це можливо", — наголосив Ольшанський, додавши, що для знищення інтернету в Україні Росії довелося б використати атомну бомбу.

Народний депутат Олександр Федієнко у коментарі "Телеграфу" щодо намагань РФ ударами по дата-центрах позбавити українців інтернету, пояснив, що виключати проблеми з доступом до окремих сервісів не можна. Але водночас слід розуміти, що Україна є однією з країн світу, які мають найбільш розгалужену мережу інтернет.

"Ворог зараз намагається бити по великих операторах зв’язку. Але за рахунок того, що у нас велика концентрація малого та середнього бізнесу, я думаю, що з інтернетом, принаймні в Україні, точно все буде нормально", — зазначив він.

При цьому у разі пошкодження дата-центрів деякі онлайн-сервіси тимчасово можуть бути недоступні. Проте про повне зникнення інтернету в країні не йдеться, наголосив Федієнко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві Росія пошкодила популярний ТРЦ. Що відомо про Lavina Mall та чи працює після атаки.