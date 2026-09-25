Відчуйте нашу відповідь: Путін "пояснив" масований обстріл України

Він стверджує, що Україна нібито била по виборчих дільницях у Москві

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У п’ятницю, 25 вересня, глава Росії Володимир Путін зробив низку заяв для преси на полях Форуму об’єднаних культур.

"Телеграф" зібрав найголовніші з них. Російський диктатор висловився про причини зриву переговорів із Києвом та масованих обстрілів української столиці.

"Вони повинні відчути ці удари у відповідь Росії і зрозуміти, що ніякі провокаційні дії, ніяке нагнітання обстановки до потрібного для них результату не приведуть. Вони тільки погіршують для них становище. Тому й ось ці всі напрямки на так зване примирення та пропозицію про відновлення переговорів – так, вони всі на столі, це все можливо. Але після того, що вони зробили, ми ще подумаємо як слід, що нам потрібно зробити у відповідь", — сказав він.

Глава Кремля заявив, що Україна нібито перервала переговори, які проходили у Стамбулі, а днів за десять до виборів до Держдуми РФ заявила про свою готовність їх поновити. За словами Путіна, він висловив готовність поновити контакти після виборів.

"Ну, що сталося останнім часом, теж усім добре відомо. У ніч з 19 на 20, тобто в найосновніший день голосування, було зроблено спробу масованого удару по Москві понад 1 600 безпілотників. Увійшло практично до Московської зони. Це перше. Друге — було завдано ударів по виборчих дільницях", — сказав глава РФ.

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