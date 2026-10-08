Не доведеться платити за кожну посилку: як зекономити на доставках від "Нової пошти"

Українці розповідають, що їм вдається економити завдяки цій опції

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Компанія "Нова пошта" пропонує клієнтам цікаву та вигідну послугу. Передплативши її за 50 гривень на місяць можна отримати безлімітну безоплатну доставку посилок по всій Україні.

Про це пише користувачка під ніком olga_siderska в соціальній мережі Threads. За її словами, ціна послуги окупається за одне відправлення.

Жінка розповіла, що в компанії є послуга під назвою Prom Smart. Вона зазначила, що активно користується нею і дуже задоволена.

"Народ, а ви знали про таку класну річ, як Prom Smart? Це коли платиш 50 грн в місяць, та маєте безлімітну безкоштовну доставку на Новій Пошті) Так, що я активно використовую цю опцію. Я сама в шоці", — написала жінка.

Доставка здійснюється як в термінали, так і у відділення НП

Що пишуть в коментарях?

Деякі з користувачів зазначають, що не знали про таку вигідну опцію. А дехто наголошує, що це чудовий інструмент для заощадження коштів на доставках, необхідних їм товарів.

"Місяць тому купила. Вже окупилася і не один раз";

Коментарі користувачів

"Це окуповується однією посилкою";

"Офігеть, я б уже стільки зекономила… Дякую";

"Пром і розетка. Постійно нею користуюсь, цією перевагою";

Коментарі користувачів

"Теж в тому місяці підписалась";

"Ооо, я вже майже рік користуюсь. На доставці зекономлено десь близько двох тисяч";

"Дуже вигідна штука, але я купую здебільшого на розетці";

"Ого";

"Роблю ремонт і кожного дня щось замовляю. Тому це топ підписка";

Коментарі користувачів

"Так, теж користуюсь";

"Максимально неочікувано для себе її відкрила, хоча особливо не користувалася ані Промом, ані Розеткою. Всім максимально рекомендую";

"Та, це топ, плюс на промі багато чого дешевше, ніж в інстаграм-магазинах", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка здивувала креативом з коробками від "Нової пошти".